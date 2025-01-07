Британский необанк Revolut заработал в Украине: что нужно о нем знать и как зарегистрироваться

Он предлагает счета с возможностью обмена валюты, виртуальные карты, процентные "хранилища", торговлю акциями и криптовалютами, а также другие услуги.

Британо-литовский необанк Revolut открыл регистрацию для украинцев. Приложение доступно для Android и iOS, а верификация пользователей осуществляется через "Дію".

Однако из-за большого ажиотажа в приложении произошел сбой и пользователи жалуются на то, что им не удается завершить регистрацию. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Известно, что европейский необанк Revolut открыл регистрацию для пользователей, проживающих на территории Украины. Для прохождения верификации необходимо использовать приложение "Дия".

Однако из-за повышенного интереса к необанку в "Дие" произошел сбой — большинству пользователей просто не удается завершить регистрацию. Это происходит после того, как человек соглашается с передачей копии цифровых документов. После этого приложение зависает и верификация в сервисе оказывается прерванной.

Как зарегистрироваться

Процесс верификации длится всего несколько минут и включает несколько этапов. Среди них — передача личных данных через приложение "Дия", а также загрузка фотографии документа, удостоверяющего личность. Кроме того, необходимо указать адрес проживания и предоставить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Пользователям Revolut предоставляется возможность выбрать тип карты: физическую или виртуальную. Также нужно создать уникальное имя для своей учетной записи. Доступны счета в нескольких валютах, среди которых евро, доллар США, канадский доллар, польский злотый и фунт стерлингов. Однако украинская гривна пока что отсутствует в списке.

Приложение доступно для Android и iOS. Украинцы могут открыть бесплатный счет по тарифному плану Standart или платные счета Premium за €5,99 в месяц или Metal за €10,99 в месяц. Стоимость выпуска физической карты составляет €3,99.

Revolut можно пополнить с украинских карт, но есть комиссия. В приложении также доступны международные переводы без комиссий, возможность оформить бесплатную виртуальную карту, которая работает более чем в 150 странах и поддерживает более 30 валют.

Что известно о Revolut

Revolut – британско-литовский онлайн банк (необанк) с регистрацией в Литве и штаб-квартирой в Лондоне. Один из соучредителей Revolut – украинец Влад Яценко. Банк позволяет оперировать сотнями мировых валют, переводить средства в более чем 160 странах и тратить их в более чем 150 странах мира.

Среди услуг банка – счета с возможностью обмена валюты, дебетовые карты, виртуальные карты, Apple Pay, процентные хранилища, торговля акциями и криптовалютами.

В 2020 году компания Revolut вышла на рынки Японии и США и увеличила штат сотрудников с 1500 до 6000 человек. В ноябре 2020 года компания с отметкой в 4,2 млрд фунтов стерлингов стала самой дорогой финтех-компанией Великобритании.

В марте 2022 г. открывать карты Revolut стало возможно для граждан Украины, находящихся на территории Европейского Союза. Однако раньше отдельного приложения для Украины у банка не было.

Напомним, что в конце 2024 года Revolut запустил бета-тест своей программы в Украине. Он был доступен первой группе тестовых пользователей, ранее загрузивших приложение.

Приложение получило украинскую локализацию интерфейса, а также поддержку пользователей на родном языке, что значительно облегчает использование сервиса для украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что крупнейшие банки Украины поддержали введение новых ограничений карточных переводов. Они подписали соответствующий меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг".