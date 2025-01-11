Этих ежиков мы можем больше не увидеть: в Украине исчезает еще один вид животных

Эти милые создания с большими ушами являются важными индикаторами состояния степных экосистем

Еж ушастый (Hemiechinus auritus) является одним из двух видов рода ежей, обитающих на территории Украины. Этот вид имеет статус исчезающего.

По оценкам экспертов, его численность в Украине не превышает нескольких десятков особей. Первые представители этого рода были найдены в Северной Америке, и их останки датируются примерно 52 миллионами лет. Этот вид впервые был описан в 1770 году немецким естествоиспытателем Самуэлем Георгом Готлибом Гмелином.

Ушастые ежи ведут сумеречно-ночной образ жизни и могут проходить до 9 км за ночь в поисках пищи. Обычно они живут в степных и полупустынных экосистемах, быстро деградирующих из-за человеческой деятельности.

Ареал и численность

Еж ушастый распространен в степях и полупустынях Евразии, включая юго-восток Европы и Центральную Азию. В Украине он был зафиксирован только в Луганской и Донецкой областях, причем за последние 20 лет известна только одна достоверная находка в окрестностях Луганска. Основными причинами уменьшения численности этого вида являются деградация природных сред обитания, засадка степей монокультурами, а также давление со стороны хищников и браконьерство.

Биологические особенности

Ушастый еж отличается большими ушами, длина которых может достигать 6 см. Это не только эстетический элемент, но и важный адаптационный механизм: большие уши помогают ежу регулировать температуру тела, поскольку в них расположена густая сеть капилляров. Взрослые особи имеют длину тела от 13 до 26 см и весят от 200 до 500 г.

Они ведут активный образ жизни, используя для жилья норы и груды хвороста. Этот вид имеет период спячки с конца октября по середину марта, а спаривание происходит в апреле.

Эти ежи всеядны: их рацион состоит из насекомых, беспозвоночных, мелких грызунов и даже растительности. Ушастые ежи играют важную роль в контроле численности популяций насекомых, что делает их полезными для экосистемы.

Угрозы и охрана

Основными угрозами для ежа ушастого стала деградация степных экосистем из-за интенсивного землепользования, а также рекреационное давление на природные территории. Охрана этого вида предполагает создание заповедников и реинтродукцию в места его исторического распространения. Несмотря на то, что ежи хорошо размножаются в неволе, их выживание в природе остается под угрозой.

Еж ушастый стал важным индикатором состояния степных экосистем Украины. Если вам удалось встретить это милое животное, знайте, что вы стали свидетелем редкого явления, которое требует нашего внимания и защиты.

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