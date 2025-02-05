В Крыму исчезает одна из самых больших хищных птиц мира

Экосистема Крыма под угрозой

Черный гриф (Aegypius monachus) стал одним из самых уязвимых видов обитающих в Украине птиц. Этот вид гнездится исключительно в Горном Крыму, где его численность не превышает 50 особей, согласно последнему изданию Красной книги Украины.

Грифы являются важными падальщиками в экосистеме, выполняя роль естественных санитаров, очищающих окружающую среду от мертвых животных. Охрана черного грифа является неотложной проблемой, ведь он играет важную роль в естественном балансе.

Ареал и численность

Черный гриф имеет широкий ареал распространения, охватывающий Пиренейский полуостров, южные районы Балкан, острова Средиземного моря, Северную Африку и части Центральной Азии в Монголию и Китай. В Украине этот вид ограничен только территорией Крыма, где ежегодно гнездится 5-11 пар. В Европе общая численность черного грифа составляет около 2000 пар, и благодаря усилиям по охране природы в Западной Европе наблюдается тенденция роста их численности.

Биологические особенности

Черный гриф – это большая птица с размахом крыльев до 3 метров и массой тела до 12 кг. Он имеет характерное оперение: голова и верхняя часть шеи покрыты коротким бурым пухом, а туловище – темно-бурое. Грифы питаются преимущественно падалью и могут путешествовать на большие расстояния в поисках пищи. Период размножения длится с марта по апрель, а самка откладывает только одно яйцо.

Угрозы и охрана

Основными угрозами для черного грифа являются сокращение кормовой базы из-за изменений в аграрном секторе, антропогенного давления и прямого преследования человеком. В Украине черный гриф охраняется в соответствии с международными конвенциями, такими как Бернская и Бонская конвенции, а также включен в Красную книгу Украины.

С целью сохранения этого вида проводятся мероприятия по реинтродукции и охране мест гнездования. К примеру, в Крыму были созданы природоохранные территории, обеспечивающие защиту для черного грифа и других редких видов птиц.

Черный гриф является важной частью экосистемы Крыма, однако его численность остается критически низкой. Охрана этого вида требует активных действий по обеспечению стабильности его популяции в Украине. Усилия по повышению осведомленности о значении черного грифа и его роли в природе могут способствовать улучшению ситуации с его сохранением.

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