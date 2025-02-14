Их и раньше было немного: в Луганской области исчезает степная лисичка

Редкий вид степной лисы является важной частью экосистемы Украины

Корсак, или степная лиса, это редкий вид животного, живущего в Украине. Его можно найти только в Луганской области, а в целом он распространён в степях Азии и Юго-Восточной Европы.

К сожалению, численность корсака в Украине очень мала — всего около 20 особей. Это связано с тем, что его природная среда обитания уменьшается из-за человеческой деятельности. Корсак не может найти достаточно места для жизни и питания.

Особенности жизни

Корсак любит жить на целинных участках, где может охотиться за грызунами, зайцами и другими мелкими животными. Он активен преимущественно ночью, а днем прячется в своей норе или использует уже готовые норы сурков. У этого животного большой радиус передвижения — от 0,8 до 3,7 км². В благоприятных условиях оно может путешествовать до 250 км в год!

Как выглядит корсак?

Корсак похож на обычную лису, но меньше по размерам. Длина его тела составляет примерно 45-65 см, а хвоста — около 20-35 см. Шерсть у корсака серого цвета с желтоватыми оттенками, что помогает ему сливаться с окружающей средой.

Мероприятия по охране

Корсак занесен в Красный список МСОП, что означает, что его нужно охранять. В Украине его защищают в Луганском государственном заповеднике. Чтобы помочь этому редкому виду, важно расширить территории заповедников и создать новые буферные зоны.

Сохранение корсака – это не только вопрос биологического разнообразия, но и поддержание здоровой экосистемы нашего региона. Следовательно, следует способствовать охране природы, чтобы помочь этим замечательным животным выжить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине исчезает уникальный вид лесных кошек. В Украине осталось всего 400–500 особей.