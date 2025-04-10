Разведите в саду костер: необычный способ защитить абрикосы и вишни от заморозков в апреле

Есть древний способ, как помочь деревьям пережить резкое похолодание

В первой половине апреля после высоких температур и солнечных дней Украину накрыло серьезное похолодание — с заморозками и снегопадами. Конечно же такая погода не на пользу растениям и фруктовым деревьям в саду, которые начали активно расцветать после зимы. Однако, один древний способ, как защитить сад от холода.

Старый, проверенный годами и действительно эффективный способ "согреть" фруктовые деревья в саду — это развести костер, пишет GradinaMax. Однако, суть не в том, чтобы буквально согревать дерево абрикоса или вишни огнем, а в том, чтобы создать как можно больше дыма.

Как сделать "дымовую кучу" в саду?

Учитывая направления ветра и движение воздуха, располагайте костры в саду так, чтобы дым окутывал деревья. Материалы для этого стоит подготовить заранее. В кучу кладут старую солому, опилки, ветки, сухой перегной или сушенный коровяк.

Поджигать такую "дымовую кучу" лучше всего сухим горючим. Ваша задача — сделать огонь минимальным, а дым максимальным. Для этого можно накрыть костер свежей травой, мокрой соломой или слегка присыпать землей.

Чем больше дыма, тем лучше для садовых деревьев, особенно это касается абрикосов и вишен, которые уже начали цвести. Дело в том, что дым окутывает деревья, поддерживая вокруг них микроклимат с плюсовой температурой. Это поможет не потерять весь урожай фруктовых деревьев, которые как раз начали зацветать.

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