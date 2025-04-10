Нужно ли получать бумажный военный билет, если уже есть в "Резерв+"

Электронный документ может заменить оригинал

Бумажный военно-учетный документ (ВУД) после оформления электронной версии в приложении "Резерв+" получать необязательно. Однако специалисты по праву рекомендуют посетить территориальный центр комплектования (ТЦК) и забрать обычный документ.

Об этом рассказали юристы на портале "Юристи.UA". Один украинец обратился к юристам с вопросом, нужно ли ему идти отдельно в ТЦК после оформления е-ВУД в приложении.

Адвокат Юрий Айвазян заверил, что электронная версия документа имеет такую же юридическую силу, как бумажная.

"Е-ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный ВУД, поэтому принимать решения исключительно Вам", — подчеркнул специалист.

В то же время адвокат Вячеслав Кирда посоветовал все же не пренебрегать получением традиционного документа.

"На мой взгляд — да, лучше получить надлежащий бумажный ВУД", — отметил он.

Кирда также отметил, что даже в случае отсутствия бумажного документа, если есть электронный в "Резерв+", штраф налагать на гражданина не должны. Однако в практическом измерении, по мнению специалиста, иметь бумажную версию не лишнее.

Окончательное решение за гражданином, однако юристы склоняются к тому, что классический ВУД в бумажном виде придаст уверенности в юридической определенности.

Напомним, что в прошлом году в Украине ввели новые образцы военно-учетных документов, которые постепенно заменяют старые. В то же время, документы старого образца остаются в силе до момента их замены, это предусмотрено постановлением Кабинета министра №559.

Согласно действующему законодательству, обновление военно-учетных документов обязательно в следующих случаях:

после взятия на воинский учет;

если призывник не получал военно-учетный документ до 18 мая 2024;

в случае смены категории военной службы;

при отсутствии места для внесения изменений в старый документ;

если данные в документе не соответствуют государственному реестру;

в случае утраты или повреждения документа;

если есть желание заменить старый документ новым.

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