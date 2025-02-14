Укр

Без селезенки мобилизуют? С какими болезнями сочтут непригодным

Автор
Каролина Терещенко
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Иллюстрация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторые имеют право на отсрочку

При общей мобилизации в Украине отдельные категории граждан могут быть освобождены от призыва из-за состояния здоровья. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от военной службы.

Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, мужчины с серьезными заболеваниями селезенки считаются непригодными для военной службы. К перечню таких болезней относятся:

  • гипоспленизм (недостаточная функция селезенки);
  • гиперспленизм (чрезмерная активность селезенки);
  • хроническая застойная спленомегалия (увеличение селезенки из-за застоя крови);
  • абсцесс селезенки (гнойное воспаление);
  • киста селезенки;
  • другие болезни селезенки.

Если мужчине удалили селезенку, после операции его могут признать временно непригодным сроком от 6 месяцев с прохождением повторной военно-врачебной комиссии (ВВК).

Отметим, что решение о пригодности к военной службе принимается ВВК на основании медицинского обследования и в соответствии с установленными критериями.

Напоминаем, с какими заболеваниями крови и кроветворных органов мужчины не подлежат мобилизации. Среди них:

  • анемия с выраженным нарушением функций организма и проблемами свертывания крови;
  • геморрагические состояния, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью;
  • хронический лейкоз;
  • агранулоцитоз;
  • гемофилия и другие коагулопатии;
  • миелодиспластический синдром;
  • другие тяжелые болезни крови, значительно влияющие на состояние здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с псориазом. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти обследование и собрать медицинские справки.

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#Мобилизация #Селезенка #Хвороби