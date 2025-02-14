Без селезенки мобилизуют? С какими болезнями сочтут непригодным
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Некоторые имеют право на отсрочку
При общей мобилизации в Украине отдельные категории граждан могут быть освобождены от призыва из-за состояния здоровья. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, дающих право на отсрочку или освобождение от военной службы.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, мужчины с серьезными заболеваниями селезенки считаются непригодными для военной службы. К перечню таких болезней относятся:
- гипоспленизм (недостаточная функция селезенки);
- гиперспленизм (чрезмерная активность селезенки);
- хроническая застойная спленомегалия (увеличение селезенки из-за застоя крови);
- абсцесс селезенки (гнойное воспаление);
- киста селезенки;
- другие болезни селезенки.
Если мужчине удалили селезенку, после операции его могут признать временно непригодным сроком от 6 месяцев с прохождением повторной военно-врачебной комиссии (ВВК).
Отметим, что решение о пригодности к военной службе принимается ВВК на основании медицинского обследования и в соответствии с установленными критериями.
Напоминаем, с какими заболеваниями крови и кроветворных органов мужчины не подлежат мобилизации. Среди них:
- анемия с выраженным нарушением функций организма и проблемами свертывания крови;
- геморрагические состояния, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью;
- хронический лейкоз;
- агранулоцитоз;
- гемофилия и другие коагулопатии;
- миелодиспластический синдром;
- другие тяжелые болезни крови, значительно влияющие на состояние здоровья.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с псориазом. Чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти обследование и собрать медицинские справки.