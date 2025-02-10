Украинцы ели мороженое еще при Руси: историк рассказал, каким оно было

Этот любимый десерт, которым когда-то лакомился сам Александр Македонский, имеет особую историю на украинских землях.

Мороженое – любимый десерт многих поколений, имеет богатую историю, которая уходит в древние времена. Историки утверждают, что первые упоминания о мороженом датируются еще до нашей эры, а особую популярность в Европе оно приобрело в XIII веке.

По словам историка Александра Алферова, европейцы знали о мороженом уже давно. Александр Македонский, например, являлся большим поклонником этого десерта. В XIII веке путешественник Марко Поло привез в Европу несколько основных рецептов мороженого из Китая. Именно в Китае впервые изобрели сладкий лед, рецепт которого держали в секрете. Впоследствии этот десерт переняли арабы, индийцы и иранцы. В XVII-XVIII веках производство мороженого приобрело большие обороты во Франции, и оно стало очень популярным в Европе. В 1851 году в Балтиморе молочник Джекоб Фуссель основал первое в мире промышленное производство мороженого. Также именно в США впервые начали готовить мороженое на палочке и вафельном стаканчике.

Мороженое в Украине

На территории Украины мороженое появилось еще во времена Киевской Руси. Местные жители лакомились смесью измельченного замороженного молока и сливок. Также был популярен замороженный творог, сметана с добавлением сахара, изюма и кураги.

В Украине существовал свой уникальный рецепт мороженого. На Масленицу хозяйки готовили фигурки из сыра, сметаны, молока, меда и изюма, которые выставляли на ночь на улицу, а утром дети лакомились этим эксклюзивным украинским мороженым.

В Киеве в XIX веке начали производить мороженое в больших масштабах. В настоящее время в городе функционировала элитная кондитерская швейцарца Бернарда Семадени, где подавали мороженое с малиной, вишнями, абрикосами, клубникой, персиками, ананасами и орехами, а также кофе.

В 1936 году в Советском Союзе, в состав которого входила Украина, был открыт крупный завод по производству мороженого, переняв американскую технологию и закупив необходимое оборудование у США. Вскоре мороженые фабрики появились в Одессе, Харькове, Киеве, Полтаве, Севастополе и Ялте. Сегодня Украина успешно производит мороженое для внутреннего и внешнего рынка.

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