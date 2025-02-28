Бойцам 92-й штурмовой бригады нужно авто на фронт. Объявлен сбор средств

Нужна внушительная сумма

Военным 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко нужен автомобиль. Объявлен сбор средств на сумму 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает супруга бойца 92-й бригады Людмила Савченко. Отмечается, что бойцы собирают деньги на Mercedes-Benz Vario 2002 года.

"Пожалуйста, я вас очень прошу присоединиться к сбору на авто для ВСУ. Я не могу вам всего передать, что чувствуют женщины, матери военных, потому что это не пару слов, а можно книгу написать", — говорится в сообщении.

Автомобили Mercedes-Benz Vario 2002

К сбору могут присоединиться все неравнодушные люди. В сообщении указана ссылка на банку для донатов и номер карты для переводов. Женщина призывает всех, кто не может задонатить, распространить пост — сделать репост на странице. Каждая гривна важна для бойцов, нуждающихся в авто на фронт.

После закрытия сбора и приобретения машины будет опубликован отчет со всеми квитанциями и фотографиями.

Отметим, что новые ограничения на банковские переводы существенно усложняют обеспечение военных подразделений необходимым оборудованием. Военнослужащие столкнулись с серьезными препятствиями в использовании собранных средств из-за лимита в 150 тысяч гривен в месяц для IBAN-переводов. Проблема затронула не только волонтерские сборы, но и денежное обеспечение военных и общих фондов подразделений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что соратник экс-головкома Валерия Залужного объяснил, какие уроки Генштаб ВСУ извлек с первых месяцев войны.