Бійцям 92-ї штурмової бригади потрібно авто на фронт. Оголошено збір коштів

Потрібна чимала сума

Військовим 92-гої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка потрібна автівка. Оголошено збір коштів на суму 300 тисяч грн.

Про це повідомляє дружина бійця 92-гої бригади Людмила Савченка. Зазначається, що бійці збирають гроші на Mercedes-Benz Vario 2002.

"Будь ласка, я вас дуже прошу долучитися до збору на авто для ЗСУ. Я не можу вам всього передати, що відчувають жінки, матері військових, бо це не пару слів, а можна книгу написати", — йдеться у повідомленні.

Авто Mercedes-Benz Vario 2002

До збору можуть долучитись усі небайдужі люди. В дописі вказано посилання на банку та номер картки для переказів. Жінка закликає усіх, хто немає можливості задонатити, поширити допис — зробити репост на сторінці. Кожна гривня важлива для бійців, які потребують авто на фронт.

Після закриття збору та придбання машини, буде опубліковано звіт з усіма квитанціями та фотографіями.

Зауважимо, що нові обмеження на банківські перекази суттєво ускладнюють забезпечення військових підрозділів необхідним обладнанням. Військовослужбовці зіткнулися з серйозними перешкодами у використанні зібраних коштів через ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для IBAN-переказів. Проблема торкнулася не лише волонтерських зборів, а й грошового забезпечення військових та спільних фондів підрозділів.

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