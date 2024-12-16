Не больше 50 тысяч: украинцев могут ждать более строгие лимиты на банковские переводы

Строгие ограничения коснутся не всех

Введение лимитов на банковские переводы вызывает множество вопросов. Однако цель этих ограничений в поощрении людей к "белым доходам".

Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается, что вышеуказанный меморандум подписали четыре банка – ПриватБанк, Сбербанк, Универсал Банк (monobank) и Райффайзен Банк, но их количество может измениться.

"Желающих достаточно", — говорит заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник, отвечая на вопросы корреспондента по количеству участников этой инициативы.

По данным издания, уже до конца этого года должен появиться законопроект по лимитам на карточные переводы, который официально этот вопрос будет регулировать. Пока известно, что с 1 февраля 2025 года будут действовать лимиты в 150 000 грн, а с июня — 100 000.

Они коснутся клиентов с "белыми" доходами, а вот более строгие лимиты в 50 000 грн будут введены для "рисковых клиентов". В НБУ говорят, что таких меньше 1%.

При этом "теневые клиенты" смогут свободно рассчитываться картой, но переводить средства выше этого лимита нет. Предварительно эти ограничения могут длиться примерно год.

Цель этих лимитов — борьба с людьми, которые позволяют использовать свои карты для банковских операций другим людям, чтобы обойти налоги или же для нелегальных казино.

"С этим уже работают СБУ и другие правоохранительные органы", – добавляет директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский.

К тому же, по словам директора департамента финансового мониторинга НБУ Анны Липской, меморандум предусматривает проверку ФЛП. Информацию обо всех подозрительных предпринимателях будут направлять в Государственную службу финансового мониторинга.

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