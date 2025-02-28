Штурмуют с 25 числа: в Генштабе ВСУ рассказали детали "прорыва" России на Сумщину

Боевые действия в этом районе продолжаются

Российские войска предпринимают попытки штурмовых действий в районе села Новенькое Сумской области. Они делают это пехотными группами. ВСУ тем временем делают все возможное, чтобы не допустить перерезки врагом нашей логистики

Об этом "Телеграфу" сказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, ссылаясь на Генштаб. По его словам, 25 февраля противнику удалось пересечь границу, но вскоре он был отброшен на территорию РФ.

"25 февраля противник штурмовал этот участок границы (село Новенькое, — Ред.) силами в два механизированных отделения, пересек государственную границу Украины, однако был блокирован и отброшен на территорию РФ", — сказал собеседник.

Он добавил, что после этого российские войска продолжают попытки штурмовых действий теперь уже пехотными группами.

"Силы обороны Украины принимают меры, чтобы не допустить перерезки врагом нашей логистики. Боевые действия в этом районе продолжаются", — подчеркнул Лиховой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области. В Украине объяснили его заявление.