"Вы настоящие отморозки". Новый фильм "Квартала 95" вызвал бурю негодования в сети (видео)

Украинцы раскритиковали новый фильм о переселенке из Донбасса

Студия "Квартал 95" выпустила первый тизер фильма "Раша Гудбай". В ней говорится о журналистке из Горловки, которая 10 лет жила в оккупации и стала распространять "русский мир". Однако судьба сложилась так, что женщина попала в Ужгород. Тизер уже вызвал негодование в обществе. А недавно мы рассказывали, куда исчез "кварталовец" Юрий Великий.

Пользователи сети критически высказываются о первом тизере комедии "Раша Гудбай". В частности, возмутился такой киноработой мариуполец Александр Бухтияр. Мужчина считает, что продюсеры фильма заслуживают "иска в суд и вечного медийного позора". Александр назвал продукты студии "Квартал 95" — "настоящим дерьмом", приводя пример шуток о Скадовске и трупов в Тисе.

Бухтияр не понимает, почему Горловку подают в ленте как российский город, который впоследствии освобождают бойцы Российского Добровольческого Корпуса. Также мужчина подверг критике идею главной героини из Горловки представить себя из Мариуполя и рассказать, что она сидела под бомбами.

"Вы хотя бы были на Азовстали? Вы знаете, что там происходило? Вы знаете, что чувствовали люди, которые там были? Вы понимаете, что такое на этом Азовстали выйти замуж и стать вдовой за три дня? Вы знаете сколько людей из оккупированных территорий шли пешком под бомбами на подконтрольные территории Украины? !", — написал Бухтияр.

Александр Бухтияр раскритиковал фильм "Раша Гудбай"

Нагативно высказалась о фильме и коммуникационная специалистка Екатерина Пиешко. Она написала, что такой фильм нужно транслировать в России, где его оценят.

"Эту лавочку не нужно прикрывать, их нужно просто переместить в соседнюю страну, там их работу оценят. Страшно представить, что это кино выйдет на экраны украинских кинотеатров. Цензурных слов нет", — написала Пиешко.

Екатерина Пиешко возмутилась фильму "Раша Гудбай"

В социальных сетях украинцы не сдерживают негодование. Люди пишут, что фильм "Раша Гудбай" является проявлением пренебрежения тем, кто выбрался с оккупированных территорий, а также тем, кто продолжает там находиться и сопротивляется россиянам.

Пользователь сети считает фильм "плевком" в сторону выживших, скриншот из фейсбука

Пользователь сети считает, что фильм делает из переселенцев предателей, скриншот из фейсбука

Пользователь сети считает, что фильм демонстрирует переселенцев "клоунами", скриншот из фейсбука

Пользователь сети не понимает смысл этого фильма, скриншот из фейсбука

Пользователь сети считает, что на создателей фильма нужно подавать в суд, скриншот из фейсбука

Пользователь сети назвал ленту "очередным дном", скриншот из фейсбука

Женщина из Мариуполя возмутилась лентой "Раша Гудбай", скриншот из фейсбука

Ранее "Телеграф" рассказывал о скандале вокруг шутки "Квартала 95" о женщине из Скадовска. Номер возмутил многих украинцев.