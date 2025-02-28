Не дал России захватить остров Тузла в Крыму: где похоронен экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук

Политик скончался в 80 лет

Евгений Марчук – украинский политик, который был премьер-министром в 1995-1996 годах. Также он работал народным депутатом в Верховной Раде в течение 2 созывов. Государственного деятеля не стало в 2021 году из-за сердечно-легочной недостаточности, вызванной коронавирусом.

Какой была деятельность политика, чем он запомнился и почему умер — расскажет "Телеграф".

Карьера Евгения Марчука

Будущий политик родился в Кировоградской области в 1941 году. Он учился на педагога, но не работал по специальности. В 1963 году Марчук стал сотрудником Комитета государственной безопасности УССР. Был заместителем руководителя 5-го управления КГБ СССР.

В течение 4 лет Марчук руководил комиссией по реабилитации жертв политических репрессий. Некоторые диссиденты рассказывали, что Евгений спас их от ссылки. В 1991 году мужчина стал первым заместителем руководителя КГБ СССР. Впоследствии Марчука избрали первым председателем Службы безопасности Украины.

Евгений Марчук работал в КГБ, фото из сети

Евгений работал вице-премьером в разных правительствах. В 1995 году Марчука был назначен премьер-министром, но пробыл на должности всего год. Были слухи, что Кучма уволил Евгения, поскольку он был сосредоточен на своем политическом имидже.

В 1998 году политик баллотировался в парламент вторым номером партии СДПУ(о). В то время политической силой руководил Виктор Медведчук. Марчук некоторое время руководил фракцией СДПУ(о) в Верховной Раде. Впрочем, впоследствии мужчина основал свою политическую силу под названием Социал-демократический союз.

Марчук был премьер-министром в Украине, фото из сети

В 1999 году политик выдвигал свою кандидатуру в президенты. Он сражался за победу на выборах с Леонидом Кучмой, но проиграл ему. Позже в интервью Евгений отмечал, что сожалеет о том, что не стал президентом. Он сказал, что не допустил бы оккупацию Крыма, ведь Россия проявляла свои имперские амбиции еще в 2000-х. Некоторое время мужчина работал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Марчук был министром обороны Украины, фото из сети

В течение 2003-2004 годов Марчук был министром обороны Украины. В этот период между Украиной и Россией проходила борьба вокруг косы Тузла. Как рассказывал министр, тогда большими усилиями удалось не допустить "горячего развития этой авантюры". Вскоре Кучма уволил Марчука из-за плохого состояния с хранением боеприпасов.

Марчук занимал высокие должности в политике, фото из сети

В 2008 году Марчук стал внештатным советником президента Виктора Ющенко. В 2014 году мужчина руководил Международным секретариатом по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. Через год Евгений представлял Украину в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске по ОРДЛО. Некоторое время Евгений возглавлял украинскую группу на переговорах с Россией.

Смерть и могила Евгения Марчука

В 2021 году политик заболел коронавирусом. Это привело к острой сердечно-легочной недостаточности, поэтому в августе Евгений умер. Марчука похоронили на центральной аллее Байкового кладбища.

Марчук состоял в браке с главным редактором ежедневной газеты "День" Ларисой Ившиной. От первого брака имеет двое сыновей — Тараса и Вадима.

Марчук умер в 80 лет, фото УНИАН

Марчук и Ившина, фото из сети

Политику установили серый гранитный памятник в виде широкого креста. По средине мемориала можно увидеть бронзовый барельеф Марчука. Возле памятника разместили гранитную скульптуру ангела с длинными крыльями, который на коленях держит подсвечник. Также на могилу периодически приносят живые цветы.

Евгению Марчуку установили памятник, фото "Википедия"

Лариса Ившина на могиле мужа, фото с ее фейсбук-страницы

Памятник Евгению Марчуку, фото с фейсбук-страницы Ларисы Ившиной

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