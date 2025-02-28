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Не дал России захватить остров Тузла в Крыму: где похоронен экс-премьер-министр Украины Евгений Марчук

Автор
Виктория Козар
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Автор
Где похоронили бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука Новость обновлена 28 февраля 2025, 15:09
Где похоронили бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политик скончался в 80 лет

Евгений Марчук – украинский политик, который был премьер-министром в 1995-1996 годах. Также он работал народным депутатом в Верховной Раде в течение 2 созывов. Государственного деятеля не стало в 2021 году из-за сердечно-легочной недостаточности, вызванной коронавирусом.

Какой была деятельность политика, чем он запомнился и почему умер — расскажет "Телеграф".

Карьера Евгения Марчука

Будущий политик родился в Кировоградской области в 1941 году. Он учился на педагога, но не работал по специальности. В 1963 году Марчук стал сотрудником Комитета государственной безопасности УССР. Был заместителем руководителя 5-го управления КГБ СССР.

В течение 4 лет Марчук руководил комиссией по реабилитации жертв политических репрессий. Некоторые диссиденты рассказывали, что Евгений спас их от ссылки. В 1991 году мужчина стал первым заместителем руководителя КГБ СССР. Впоследствии Марчука избрали первым председателем Службы безопасности Украины.

Евгений Марчук что известно
Евгений Марчук работал в КГБ, фото из сети

Евгений работал вице-премьером в разных правительствах. В 1995 году Марчука был назначен премьер-министром, но пробыл на должности всего год. Были слухи, что Кучма уволил Евгения, поскольку он был сосредоточен на своем политическом имидже.

В 1998 году политик баллотировался в парламент вторым номером партии СДПУ(о). В то время политической силой руководил Виктор Медведчук. Марчук некоторое время руководил фракцией СДПУ(о) в Верховной Раде. Впрочем, впоследствии мужчина основал свою политическую силу под названием Социал-демократический союз.

Евгений Марчук премьер-министр
Марчук был премьер-министром в Украине, фото из сети

В 1999 году политик выдвигал свою кандидатуру в президенты. Он сражался за победу на выборах с Леонидом Кучмой, но проиграл ему. Позже в интервью Евгений отмечал, что сожалеет о том, что не стал президентом. Он сказал, что не допустил бы оккупацию Крыма, ведь Россия проявляла свои имперские амбиции еще в 2000-х. Некоторое время мужчина работал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Евгений Марчук деятельность
Марчук был министром обороны Украины, фото из сети

В течение 2003-2004 годов Марчук был министром обороны Украины. В этот период между Украиной и Россией проходила борьба вокруг косы Тузла. Как рассказывал министр, тогда большими усилиями удалось не допустить "горячего развития этой авантюры". Вскоре Кучма уволил Марчука из-за плохого состояния с хранением боеприпасов.

Евгений Марчук биография
Марчук занимал высокие должности в политике, фото из сети

В 2008 году Марчук стал внештатным советником президента Виктора Ющенко. В 2014 году мужчина руководил Международным секретариатом по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. Через год Евгений представлял Украину в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске по ОРДЛО. Некоторое время Евгений возглавлял украинскую группу на переговорах с Россией.

Смерть и могила Евгения Марчука

В 2021 году политик заболел коронавирусом. Это привело к острой сердечно-легочной недостаточности, поэтому в августе Евгений умер. Марчука похоронили на центральной аллее Байкового кладбища.

Марчук состоял в браке с главным редактором ежедневной газеты "День" Ларисой Ившиной. От первого брака имеет двое сыновей — Тараса и Вадима.

Евгений Марчук смерть
Марчук умер в 80 лет, фото УНИАН
Евгений Марчук жена
Марчук и Ившина, фото из сети

Политику установили серый гранитный памятник в виде широкого креста. По средине мемориала можно увидеть бронзовый барельеф Марчука. Возле памятника разместили гранитную скульптуру ангела с длинными крыльями, который на коленях держит подсвечник. Также на могилу периодически приносят живые цветы.

Евгений Марчук памятник
Евгению Марчуку установили памятник, фото "Википедия"
Могила Евгения Марчука
Лариса Ившина на могиле мужа, фото с ее фейсбук-страницы
Памятник Евгению Марчуку
Памятник Евгению Марчуку, фото с фейсбук-страницы Ларисы Ившиной

Ранее "Телеграф" рассказывал о могиле бывшего российского депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Он сбежал в Украину из-за преследования ФСБ.

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#Карьера #Могила #Евгений Марчук