Был влиятельным политиком, а потом исчез: чем сейчас занимается экс-министр финансов Александр Данилюк

Политик начал работать в авиасфере

Александр Данилюк – украинский политик, который был министром финансов и секретарем Совета безопасности и обороны Украины. Также он работал председателем наблюдательного совета Национального Депозитария. Впоследствии политик женился, а затем перестал появляться в информационном пространстве.

"Телеграф" расскажет о карьере политика и где он находится сейчас.

Что известно об Александре Данилюке

Свою карьеру Данилюк начал в качестве брокера в украинской компании TEKT. Позже работал руководителем департамента по инвестиционному банкингу в "Альфа Капитал" и инвестиционным менеджером в американском фонде Western NIS Enterprise Fund.

В течение 3 лет Александр работал в компании McKinsey & Company в Лондоне и Москве. Затем в течение 4 лет руководил инвестиционным фондом в Лондоне под названием Rurik Investment.

Александр Данилюк долгое время работал в инвестиционных фондах, фото из сети

В 2005 году Данилюк начал государственную службу. Был экономическим советником премьер-министра Юрия Еханурова во времена президентства Виктора Ющенко. Чиновник занимался приватизацией Криворожстали. А при президентстве Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником. Он также возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ, который находился под руководством Сергея Левочкина.

В 2014 году Данилюк работал постоянным представителем президента Петра Порошенко в Кабмине. А год спустя он стал заместителем главы Администрации Президента Порошенко.

Александр Данилюк работал на высоких должностях во времена разных президентов, фото из сети

В 2016 году Данилюк вступил на должность министра финансов Украины. Он занимался национализацией "ПриватБанка", предлагал отменить стипендии для большинства студентов. Вместо этого, чиновник предлагал ввести академические стипендии для ограниченного количества студентов.

Александр Данилюк был министром финансов Украины, фото из сети

Данилюк имел конфликт с премьер-министром Гройсманом по поводу реформирования Государственной фискальной службы. Политик заявлял, что Гройсман тормозит изменения в ГФС. В 2019 году Данилюк стал советником кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Александр Данилюк был советником Зеленского, фото из сети

Затем политик стал секретарем СНБО и руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. Но на этом посту был всего несколько месяцев. Тогда Данилюк еще в течение 2 лет был председателем наблюдательного совета Национального Депозитария.

Где сейчас Александр Данилюк

В 2022 году политик второй раз женился. Его избранницей стала дизайнер Лилия Литковская. За несколько недель до свадьбы мужчина попал в ДТП, сломав обе ноги. Поэтому и на церемонии он передвигался на инвалидном кресле. Пара расписывалась в Софийском соборе Киева. На свадьбе был и мэр Киева Виталий Кличко.

Данилюк женился в 2022 году, фото из инстаграма Лилии Литковской

Позже политик заявил, что служил в ВСУ, но демобилизовался из-за травмы. Достоверно неизвестно, но в 2023 году сообщалось, что Данилюк устроился руководителем авиационного направления в швейцарскую компанию.

Во французском авиакосмическом салоне Ле-Бурже Данилюк заявил, что занимается созданием гиперзвукового оружия. Он сотрудничает с российским бизнесменом Михаилом Кокоричем. Политик отметил, что гражданство здесь неважно, поскольку они отправляют оружие украинской армии.

Данилюк начал работать в швейцарской компании, фото BBC

Прототип гиперзвукового самолета, который создает Данилюк, фото BBC

На фейсбук-странице Данилюка отмечено, что он является соучредителем Центра национальной устойчивости и развития и Центра Бендукидзе. В частности, последний занимается распространением идей свободы.

Последнее сообщение на странице Данилюка датируется январем 2023 года. Тогда он поздравлял свою жену, дизайнера Лилию Литковскую, с днем рождения. Сейчас бывший министр финансов ведет непубличную жизнь.

Лилия Литковская — жена Александра Данилюка, фото с его фейсбук-страницы

Литковская и Данилюк, фото с его фейсбук-страницы

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