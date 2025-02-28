Конфликт вокруг Art Ukraine Gallery: Пышная подает иск в суд против Заболотной

Людмила Пышная, которая является председателем общественной организации "Відчуй", подает судебный иск против Натальи Заболотной — для защиты деловой репутации и опровержения клеветнических обвинений.

Об этом говорится в официальном заявлении Пышной, размещенном на Facebook-странице ОО "Почувствуй".

"Несмотря на то, что Заболотная не прекращает свои попытки спекулировать на фамилии моей семьи и чуть ли не ежедневно добавляет к своим лживым обвинениям в рейдерстве еще откровенно абсурдные предположения относительно несоответствующего использования средств, или проведения заказных кампаний в СМИ, считаю необходимым воспользоваться своим законным правом на судебную защиту деловой репутации", — заявила Пышная.

По ее словам, Заболотная "вовлечена в заказную кампанию" против ее мужа — главы НБУ Андрея Пышного.

"Надуманность обвинений, изменения акцентов от заявления к заявлению, отсутствие никаких доказательств и постоянная отсылка к государственной должности моего мужа дает повод думать, что Наталья вовлечена в заказную кампанию и является не жертвой вымышленного "рейдерства", как она сначала пыталась это подать, а исполнительницей заказа", — считает глава ОО "Відчуй".

Пышная отмечает, что все благотворительные взносы, поступившие на счета ОО "Відчуй" с благотворительных мероприятий, о которых упоминает во время публичных заявлений Заболотная, были распределены между заранее определенными реципиентами и организация готова предоставить все копии договоров и соответствующие акты приема-передачи.

Напомним, в начале февраля основательница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвинила Людмилу Пышную в захвате галереи, которая размещается в ТЦ "Домосфера".

В свою очередь, Пышная отметила, что не имеет никаких договоренностей с Заболотной, а последняя пытается привлечь ее к ситуации с продлением договорных отношений между ТЦ "Домосфера".