В марте потеплеет до +20 градусов: когда и в каких областях

Синоптики рассказали, когда наступит настоящее потепление

Погода в Украине в марте порадует уже с первой недели этого месяца своим потеплением. В дневное время в некоторых областях ожидается до +20 градусов.

Соответствующий прогноз опубликован на сайте Ventusky. Синоптики указали, что значительное потепление может прийти уже в пятницу, 7 марта.

Отмечается, что высокие температуры прогнозируются для Черновицкой области. Столбики термометров поднимутся до отметки в +20 градусов примерно к 14 часам.

В Ивано-Франковской области ожидается до +19 градусов в дневное время 7 марта.

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В целом в западной части страны в этот день температура воздуха будет на уровне +15.. +18 градусов.

На юге ожидается +10.. +12 градусов, в центральной части страны будет +12.. +14 градусов, на севере — от +8 до +11, в восточных областях — от +6 до +9 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик из Волыни Владимир Деркач дал "Телеграфу" прогноз погоды на март, апрель и май. По его словам, весна с этом году не слишком порадует украинцев теплом.