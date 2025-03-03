Никаких разговоров без подписей. Зеленский поставил точку в вопросе территориальных уступок России

Гарантии безопасности должны предусматривать сильный ответ Украины

Война России с Украиной далека от завершения. Любое мирное соглашение должно быть справедливым и иметь четкие гарантии безопасности.

Об этом в разговоре Sky News сказал президент Украины Владимир Зеленский. Во время общения с британскими журналистами в аэропорту Станстеда президент Украины отметил, что соглашение о прекращении войны должно быть "честным", "справедливым" и "стабильным".

Оно должно предусматривать конкретные гарантии безопасности, которые делают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России. Зеленский категорически отрицает возможность каких-либо территориальных уступок и подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью России.

"Украина никогда не признает оккупированные Россией территории. Для нас это будет временной оккупацией. Наши территории и наши ценности не продаются. Наши свободы не продаются", – сказал президент.

Зеленский добавил, что гарантии безопасности должны предусматривать сильный ответ Украины и ее партнеров по новой агрессии со стороны России.

"Я не хочу говорить о деталях, пока нет подписей… есть слишком много вещей, о которых нужно подумать", – сказал украинский лидер.

В то же время, глава государства сообщил, что международные партнеры Украины согласились продолжать давление на Россию.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский ответил на упреки Трампа в нежелании мира и объяснил свою позицию.