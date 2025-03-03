Ніяких розмов без підписів. Зеленський поставив крапку у питанні територіальних поступок Росії

Гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України

Війна Росії з Україною далека від завершення. Будь-яка мирна угода має бути справедливою і мати чіткі гарантії безпеки.

Про це в розмові "Sky News" сказав президент України Володимир Зеленський. Під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту Станстеда президент України зазначив, що угода про припинення війни має бути "чесною", "справедливою" та "стабільною".

Воно має передбачати конкретні гарантії безпеки, які унеможливлять подальшу агресію з боку Росії. Зеленський категорично заперечує можливість будь-яких територіальних поступок і наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

"Україна ніколи не визнає окуповані Росією території. Для нас це буде тимчасовою окупацією. Наші території та наші цінності не продаються. Наші свободи не продаються", – висловився президент.

Зеленський додав, що гарантії безпеки мають передбачати сильну відповідь України та її партнерів у разі нової агресії з боку Росії.

"Я не хочу говорити про деталі, поки немає підписів… є надто багато речей, про які треба подумати", – сказав український лідер.

Водночас глава держави повідомив, що міжнародні партнери України погодилися продовжувати тиск на Росію.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський відповів на закиди Трампа у небажанні миру та пояснив свою позицію.