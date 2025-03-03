Зеленский сделал заявление о сроках достижения мира в Украине: перспективы есть, но работы много

Работа над мирным соглашением для Украины на самом деле сейчас только начинается

До соглашения об окончании войны в Украине в действительности все еще очень далеко. Никто даже не начинал подготовку соглашения, которое должно быть честным, справедливым и стабильным, чтобы война больше не вернулась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с репортерами после саммита в Лондоне. По его словам, сейчас не стоит подробно что-либо обсуждать на эту тему.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги не предпринял", – сказал он.

Зеленский добавил, что в мирном соглашении должны быть прописаны конкретные шаги. Конкретные гарантии безопасности, конкретные носители этих гарантий, конкретные объемы помощи и конкретная ответственность за непредоставление этой помощи. Без этого какое-либо мирное соглашение работать не будет. Кроме того, гарантии безопасности должны предусматривать сокрушительный ответ Украины и союзников на новую российскую агрессию.

"Я не хочу говорить о деталях, пока нет подписей… есть слишком много вещей, о которых нужно подумать", – резюмировал президент.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, прибывший в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии Парижа и Лондона могут дойти до отправки военных в Украину. Также "Телеграф" сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится представить Дональду Трампу миротворческий план по Украине. Его ключевая идея – отправка в 30 000 европейских военных для обеспечения режима прекращения огня, заключенного при посредничестве США.

В то же время, Макрону не удалось договориться с Трампом о предоставлении поддержки США для миротворческой миссии. Хотя раньше Трамп предполагал, что будет оказывать европейским войскам такую поддержку. Между тем, получение гарантий безопасности и гарантий поддержки от Соединенных Штатов – основное условие размещения миротворцев.