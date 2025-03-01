"Никто не остановится": Зеленский ответил на упреки Трампа в нежелании мира и объяснил свою позицию

Война не прекращается словами, а мир – это не просто отсутствие войны

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина хочет мира. Однако мир должен быть справедливым, а приказать украинцам прекратить сопротивление агрессору он не может, да и не собирается – все прекрасно понимают, что Путин вскоре вернется с новой войной. А чтобы добыть в борьбе справедливый мир, Украине нужны гарантии безопасности и поддержка от США.

Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Fox News. Он отверг заявления Трампа о том, что Украина и сам Зеленский якобы не хотят мира.

"Никто так не хочет завершения войны, как мы, украинцы. Но мир — это не просто отсутствие войны… Никто не остановится, потому что все боятся, что завтра Путин вернется", – подчеркнул он.

Зеленский добавил, что открыт для переговоров с Россией, но только при условии предоставления гарантий безопасности от США – Украина не может допустить повторения войны и не может потерять свою свободу. Также, добавил, украинский президент, Украина нуждается в поддержке США. Европа готова продолжить финансирование Украины и оказывать поддержку вооружениям, но без США будет трудно.

"Нам было бы сложно. Вот почему я здесь… Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома… они убили так много людей. Просто, чтобы забыть об этом, просто, чтобы сказать, что Путин отличный парень, нет", – сказал он.

Напомним, что в пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, подписание соглашения о полезных ископаемых. Но в ходе встречи возник скандал: Зеленский поспорил с Трампом и представителем его администрации Джей Ди Вэнсом. Перепалка началась после слов Зеленского о гарантиях безопасности. Но западные СМИ среди приходят к выводу, что скандал умышленно спровоцировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого переговоры были досрочно прерваны, а Трамп выступил с очередной порцией заявлений, в которых обвинил в инциденте Владимира Зеленского и заявил, что украинский президент, мол, не выглядит человеком, который хотел бы прекратить войну.