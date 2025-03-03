Пусть получает гражданство Украины: Зеленский посмеялся над сенатором, который требовал его отставки

Зеленский отметил, что только украинские граждане могут решать вопрос о том, кто будет президентом

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее назвавший единственное условие своей отставки, посмеялся над американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил, что украинский лидер "должен уйти". Зеленский предложил Грэму получить украинское гражданство, чтобы его голос имел какой-то вес для президента Украины.

Об этом он сказал в ходе общения с репортерами перед саммитом в Лондоне. В частности, журналист спросила его о мнении по поводу заявления Грэма, которое тот сделал после скандала в Белом доме.

"Линдси – хороший парень… Я могу дать ему гражданство Украины. Он станет гражданином нашей страны, и тогда его голос будет значить хотя бы что-то… И я его, как гражданина Украины, услышу на тему того, кто должен быть президентом", – ответил Зеленский.

Напомним, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее притворявшийся другом Украины, после встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прокомментировал это событие и дал последнему совет. В частности, Грэм заявил, что украинскому лидеру нужно измениться или уйти в отставку и отправить в США кого-то, с кем Белый дом мог бы вести дела.

Провести выборы в Украине в последнее время стало "идеей фикс" в США. Так, там продолжают упорно критиковать президента Украины Зеленского после спровоцированного Трампом и Венсом спора в Белом доме. В частности, министр торговли США Говард Латник сказал, что тот якобы не хочет мира и пригрозил потерей помощи. Глава Государственного департамента Марко Рубио отметил, что возобновление сотрудничества еще возможно – но не с Зеленским. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что Зеленский не устраивает США.