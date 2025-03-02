Такого давно не было: Зеленский эмоционально прокомментировал саммит в Лондоне

Готовится ряд важных встреч и решений в ближайшее время

Окончание войны в Украине, сотрудничество с США и гарантии безопасности – темы, которые обсуждались в Лондоне на саммите 2 марта. Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров за усилия закончить войну в Украине.

Об этом глава государства написал на своей странице в Телеграмме. По его словам, они работают в Европе, чтобы была надежной основой для сотрудничества.

"Испытываем сильную поддержку Украины, наших людей: воинов и гражданских, нашей независимости. Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности. Единство Европы — на очень высоком уровне, которого давно не было", — написал он.

Зеленский добавил, что обсудили с партнерами гарантии безопасности и условия справедливого мира для Украины. Готовится ряд важных встреч и решений в ближайшее время.

"Благодарю всех наших друзей и партнеров за усилия для приближения стабильного и гарантированного мира в Украине. Совместная сила способна защитить наше будущее", — подытожил президент Украины.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров ключевой темой которого стала Украина.

Британия после саммита заявила, что предпримет важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию. Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.

Следует добавить, что во время пресс-конференции, которая состоялась после саммита, Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.

Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд. фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.