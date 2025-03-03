"Решил разрушить все". У Трампа объяснили судьбу соглашения по ископаемым после ссоры с Зеленским

Украина, несмотря на сцены, которые устроили украинской делегации в США, все еще готова подписать документ

Соглашение о редкоземельных металлах пока не обсуждается. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о доступе к редкоземельным ископаемым Украины пока не находится на повестке дня.

Скотт Бессент в интервью программе Face the Nation на телеканале CBS. На вопрос о том, продолжаются ли переговоры о сделке, Бессент ответил, что "пока нет".

"Я не знаю, о чем думал президент Зеленский. В понедельник у нас был президент Франции Эммануэль Макрон — замечательная встреча. В четверг у нас был премьер-министр (Великобритании — ред.) Кир Стармер — фантастическая встреча. Все они поддержали ход мирного соглашения".

По словам Бессента, Зеленский должен был подписать экономическое соглашение. Оно могло бы углубить сотрудничество между двумя странами, однако этого не произошло.

"Все, что нужно было сделать Зеленскому — это прийти и подписать это экономическое соглашение, тем самым еще раз подтвердив полное единство между украинским и американским народами. Но он решил разрушить все это", — заявил Бессент.

А вот государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов возобновить взаимодействие, как только Украина будет готова к миру. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу ABC в программе This Week.

Рубио подчеркнул, что США "будут готовы возобновить взаимодействие, когда Украина будет готова к миру, а это, очевидно, то, что президент (Дональд Трамп — ред.) имеет целью".

Он отметил, что Вашингтон пытается найти способ прекратить войну, но для этого необходимо привлечь Россию к переговорному процессу.

"Никто здесь не утверждает, что Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира… Нам нужно выяснить — есть ли способ заставить их прекратить войну? И единственный способ сделать это — привлечь россиян к переговорам".

В свою очередь, Украина, несмотря на сцены, которые устроили украинской делегации в США, все еще готова подписать с Вашингтоном ранее обсужденное соглашение по добыче и использованию украинских полезных ископаемых. Киев по-прежнему не исключает сотрудничества с Соединенными штатами в этом направлении.

Соглашение о полезных ископаемых не подписали — почему так

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы впервые встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Там Украина и США должны были подписать соглашение о полезных ископаемых .

Однако в какой-то момент на встрече между Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом возник спор по поводу российско-украинской войны .

Вэнс заявил, что войну между Россией и Украиной нужно урегулировать посредством дипломатии. В ответ украинский президент заявил, что уже подписывал соглашение с Путиным в присутствии президента Франции и канцлера Германии.

Зеленский также заявил, что в случае подписания плохого соглашения между Россией и Украиной Соединенные Штаты "почувствуют это". Вэнс и Трамп возмутились и ответили, что им "будет здорово", а также добавили, что Зеленский не имеет права навязывать свое мнение.

Президент Украины досрочно покинул Белый дом, а соглашение о полезных ископаемых не подписали. После этого Трамп написал, что Зеленский "не готов к миру", но добавил, что он "может вернуться", когда изменит свое мнение.

Ряд мировых лидеров принял сторону Зеленского. Среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее "Телеграф" писал, что в США люди вышли на протесты, чтобы поддержать Украину.