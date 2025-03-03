Во Львове хотели взорвать вокзал самодельной бомбой: планировалось немало жертв (фото)

Он разоблачен и задержан, когда он закладывал самодельное взрывное устройство

Российский агент во Львове готовил серию терактов возле ТЦК и Железнодорожного вокзала. Его задержали.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура. Подозреваемым оказался 23-летний житель Киевской области

По данным следствия, спецслужбы России завербовали парня через Телеграм и дали задание разместить самодельное взрывное устройство возле территории ТЦК и СП во Львове.

Во время спецоперации он разоблачен и задержан, когда он закладывал самодельное взрывное устройство.

"Предварительно уже установлено, что самодельная бомба изготовлена из взрывчатого вещества аммонал, других химических соединений и начинена металлическими предметами для большего поражения людей", — рассказали в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Ранее "Телеграф" писал, что школьник готовил теракт в центре Житомира по заказу России. Планировалось, что взрыв произойдет возле "Аллеи Славы Героям".