При подрывах в ТЦК спецслужбы РФ используют новую тактику: в СБУ рассказали детали

Российские спецслужбы нашли новый способ расплаты с исполнителями терактов

Российские спецслужбы изменили подход к проведению терактов в Украине. Теперь они дистанционно взрывают исполнителей атак для того, чтобы убрать свидетелей и избежать выплаты обещанных за совершенные преступления денег.

Об этом на совместном брифинге заявили представители Службы безопасности Украины и Национальной полиции, передает "Радио Свобода". Как сообщили правоохранители, подобные случаи уже зафиксированы в двух украинских городах: Каменец-Подольском и Ровно.

В случаях подрывов в этих населенных пунктах исполнители не успели покинуть место преступления, поскольку взрывчатку приводили в действие дистанционно в момент, когда они были еще рядом.

Только с начала 2025 года в Украине было зафиксировано девять преступлений, связанных с нападениями на территориальные центры комплектования и полицию. Всего за последний год спецслужбы установили 497 человек, причастных к поджогам автомобилей военных, диверсиям на железных дорогах и атакам на ТЦК.

По словам представителей СБУ, Россия активизировала диверсионную деятельность на территории Украины для того, чтобы расшатать ситуацию изнутри.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой прокомментировал серию взрывов в помещениях ТЦК и дал советы тем, кто соблазняется "легкими деньгами" и готов выполнять задачи российских кураторов.