Школьник чуть не подорвался, готовя теракт в Житомире (фото и детали)

Он работал на Россию

Школьник готовил теракт в центре Житомира по заказу России. Планировалось, что взрыв произойдет возле "Аллеи Славы Героям".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что теракт должен был произойти в пятницу, 28 февраля.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали вражеского агента, который по заказу РФ готовил теракт в одном из самых людных мест Житомира — вблизи "Аллеи Славы Героям"", — говорится в сообщении.

По данным следствия, исполнителем теракта оказался 16-летний школьник из Житомирской области. Его российская спецслужба вовлекла в это дело в обмен на деньги.

Следователи выяснили, что несовершеннолетний на Аллее должно был оставить самодельное взрывное устройство (СВУ), замаскированное в рюкзак. Взрыв должен был раздаться после дистанционного подрыва оккупантами.

"Российская спецслужба надеялась достичь двух целей: совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента как "лишнего свидетеля"", — говорят в СБУ.

Однако правоохранители заблаговременно разоблачили этот замысел и задержали исполнителя "на горячем", когда он подходил к месту спланированного теракта. Выяснилось, что взрывное устройство школьник изготовил сам по инструкции от российского куратора. Для маскировки использовалась кастрюля, а для усиления поражающего действия — железные шурупы.

В день выполнения задания юноша поехал в определенное место вместо школы. Всё время он был на связи с российским куратором.

"После получения "отчета" о прибытии в пункт назначения оккупанты должны были активировать СВУ посредством вызова на мобильный телефон, который был подключен к взрывчатке. Впрочем, благодаря действиям правоохранителей на опережение трагедию удалось предотвратить", — пишет пресс-служба.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта). Юноше грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Николаеве раздался взрыв, в результате которого погибли военные.