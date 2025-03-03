У Львові хотіли підірвати вокзал саморобною бомбою: планувалося чимало жертв (фото)

Його викрито та затримано, коли він закладав саморобний вибуховий пристрій

Російський агент у Львові готував серію терактів біля ТЦК та на Залізничному вокзалі. Його затримали.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. Підозрюваним виявився 23-річний мешканець Київської області

За даними слідства, спецслужби Росії завербували хлопця через Телеграм і дали завдання розташувати саморобний вибуховий пристрій біля території ТЦК та СП у місті Львові.

Під час спецоперації його викрито та затримано, коли він закладав саморобний вибуховий пристрій.

"Попередньо вже встановлено, що саморобна бомба виготовлена з вибухової речовини амонал, інших хімічних сполук та начинена металевими предметами для більшого ураження людей", — розповіли у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у вчинені державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше "Телеграф" писав, що школяр готував теракт в центрі Житомира на замовлення Росії. Планувалось, що вибух пролунає біля "Алеї Слави Героям".