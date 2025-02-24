В российском консульстве во Франции раздался взрыв: первые подробности

Неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью

В понедельник, 24 февраля, в Марселе во Франции произошел взрыв. Он раздался в российском консульстве.

Об этом пишет BFM TV со ссылкой на пожарных. Консульство расположено на авеню Амбруаз-Паре, в 8-м округе. На месте работают около тридцати пожарных и полиции.

Станислав Оранский, генеральный консул России в Марселе, подтвердил изданию La Marseillaise, что взрыв произошел внутри консульства и туда прибыли пожарные.

Позже сообщили, что после взрыва у консульства РФ пострадавших нет.

"Вероятно, неизвестные бросили в сад на территории консульства два сосуда с зажигательной смесью. Рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Предварительно, речь идет пока только о материальном ущербе", — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства России в Марселе, на территории которого произошел взрыв, передают местные СМИ. Фото приводят в соцсетях.

Реакция России

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российского генконсульства в Марселе имеют все признаки теракта

"Москва требует от Парижа исчерпывающих мер по расследованию случившегося", — заявила она.

Ранее "Телеграф" писал, что в России в ночь на 24 февраля, третью годовщину начала полномасштабной войны, было шумно в районе Рязани. Предварительно, ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнули пожары.