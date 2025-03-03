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Большой экран большого города: где смотрели кино киевляне до середины 20 века

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Старые кинотеатры Киева
Старые кинотеатры Киева. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти культурные учреждения не только обладали архитектурной уникальностью, но и пережили революцию, войны и смены режимов, оставаясь важной частью культурного наследия города.

Кинотеатры Киева – это не просто места для просмотра фильмов, а живые свидетели истории города с начала XX века. От первых небольших залов до величественных архитектурных сооружений советских времен они формировали культурное пространство и досуг киевлян на протяжении более чем столетия.

История каждого из них отражает разные эпохи, которые пережил Киев. "Телеграф" собрал интересное о кино в столице начала 20 века.

Пионеры киевского кинопоказа

"Лира" — один из первых кинотеатров Киева. Открытый в 1913 году на Большой Житомирской, 40 кинотеатр "Лира" является старейшим действующим кинотеатром Киева. За более чем столетнюю историю заведение имело разные названия, в частности "Чапаев" с 1937 года, а также работало во время немецкой оккупации. После возвращения исторического названия "Лира" в 2015 году кинотеатр сосредоточился на показе украинских фильмов и благотворительных кинопоказах.

Еще одним из старейших кинотеатров был также Экран, открытый предпринимателем Штейнем в 1911 году. Хотя он не сохранился до наших дней, но остался в истории как один из первых кинотеатров Киева. После революции был переименован в кинотеатр "имени 1 мая", а во время немецкой оккупации работал под названием "Экспресс". В 1978 году во время капитального ремонта в здание достроили фойе из кафе и переименовали в "Экран". До 2010 года это был последний кинотеатр в городе, где делали рисованные афиши. Летом 2010 года киносеансы прекратились из-за повреждения фундамента старинного здания.

Амбициозные проекты 30-х годов

В 1930 году в Киеве был открыт первый после революции кинотеатр — "9 Госкино" (впоследствии "Жовтень") на улице Константиновской. Построенный по проекту ленинградского архитектора Ноя Троцкого в стиле конструктивизма, стал настоящим культурным центром с библиотекой, игровыми зонами и даже тиром в подвале.

"9 Госкино" имел зал на 680 мест. В кинотеатре было 5 фойе, одно из которых использовалось в качестве библиотеки, а в другом располагались игровые зоны для шахмат, шашек и домино. В подвале функционировал тир. В 1934-1936 годах кинотеатр был перестроен по проекту архитектора Бабулевича. Во время оккупации работал как "Глория", а в 1943 получил название "Жовтень". В 1960 году добавили "малый зал" на 300 мест (большой зал вмещал 841 зрителя). 29 октября 2014 года произошел пожар, после которого кинотеатр реконструировали и возобновили работу 18 октября 2015 года.

В 1936 году планировалось построить самый большой в городе кинотеатр "Форум" на 1200 мест по проекту известного архитектора Валериана Рыкова, но завершить строительство до войны не удалось. Реализация проекта возобновилась только в 1950-х годах, когда архитекторы Алексей Таций и Василий Онащенко реализовали здание в стиле советского неоклассицизма с элементами украинского декоративного искусства. 23 ноября 1952 г. оно впервые открыло свои двери как знаменитый кинотеатр "Киев".

На втором этаже располагались два больших зала — красный и синий (сначала голубая) на 525 мест каждый. При строительстве впервые в Украине была применена специальная акустическая штукатурка для чистоты звука. В 2000 году начался первый капитальный ремонт, после которого кинопоказы возобновились в 2002-2003 годах. С 2019 года кинотеатр не работает из-за судебных процессов городских властей с арендатором.

Современность киевских кинотеатров

Сегодня киевские кинотеатры продолжают развиваться, предлагая зрителям разнообразный репертуар от артхаусных фильмов до крупных голливудских блокбастеров. Кинотеатр "Лира" остается символом украинского кинематографического наследия, демонстрируя украинские фильмы и поддерживая национальное кинопроизводство.

Киевские кинотеатры не только сохраняют историческое наследие. Они продолжают формировать культурный ландшафт города, делая его одним из самых важных центров кинематографического искусства в Украине.

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#Украина #Киев #Кинотеатр #Октябрь #Лира