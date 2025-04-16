Порты США останутся закрытыми для кораблей из России — Трамп продлил санкции еще на год

Белый дом продлил санкции против российских судов

Дональд Трамп продлил на год запрет для российских судов заходить в порты Америки. Ограничения действуют для всех кораблей, ходящих под флагом России или имеющих с ней связь.

Это стало известно из документа, содержащегося в Федеральном реестре США. Такое решение является частью "особых мер" США против Российской Федерации, введенных еще президентом Байденом.

В документе говорится: "Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов".

Впервые эти ограничения ввел Джо Байден еще 21 апреля 2022 года. В документе также отмечено, что Россия своими действиями продолжает создавать угрозы для национальной безопасности Америки.

Напомним, недавно президент США также продлил санкции против россиян, которые могут быть причастны к кибератакам на Америку. Эти ограничения были введены еще в 2021 году до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Санкции касаются как отдельных граждан России, так и компаний. Их обвиняют во вмешательстве в выборы в США и других странах, нападениях на американцев и попытках обойти ранее введенные ограничения.

В течение 2022-2023 годов указ несколько раз дополнялся новыми ограничениями с учетом изменений в ситуации. Если бы Трамп не подписал этот документ, ограничения перестали бы действовать уже 15 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что "теневой флот" россиян не может возить нефть после новых санкций США. Американцы ввели санкции против 14 связанных с Россией судов.