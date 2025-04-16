Оккупанты собираются поить дончан сточными шахтными водами

Экологи от такого решения не в восторге

В оккупированном Донецке обострился водный кризис: система водоснабжения не справляется, а водовод "Дон-Донецк" постоянно выходит из строя. В то же время представители группировки "ДНР" предложили радикальное решение — обеспечить население водой из сточных шахт.

Об этом сообщают "Новини Донбасу". Как отметил бывший "замглавы правительства" группировки Андрей Чортков, уже определены пять шахт, воду из которых якобы можно фильтровать и использовать даже для питья. По его словам, "реагенты и оборудование позволяют очищать воду до безопасного уровня". Однако стоимость таких систем исчисляется в миллиардах рублей, а их наличие или готовность к эксплуатации никак не подтверждено.

Впрочем, уже через несколько недель главарь группировки Денис Пушилин признал, что говорить о реальном использовании шахтных вод еще рано — необходим мониторинг всех угольных предприятий. Экологи же отмечают: шахтные воды — это, по сути, сточные, насыщенные солями тяжелых металлов, кислотами, механическими и радиоактивными примесями. Без многоуровневой глубокой очистки такая вода является прямой угрозой для жизни и здоровья людей.

"Уровень минерализации шахтных вод очень высок — от трех граммов на литр до 25-ти, а то и 30-ти граммов на литр. Самые большие загрязнители — это хлористые соединения, свободная серная кислота, сопровождаемая растворимыми солями. Сульфаты тяжелых металлов, железо, медь, цинк, марганец и другие тяжелые металлы. По содержанию хлористых и серных соединений шахтные воды превышают в 15-20 раз техническую воду", — отметила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Она подчеркнула, что длительное употребление такой жидкости приводит к нарушениям работы органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, изменениям в составе крови и развитию хронических болезней.

Особую обеспокоенность вызывает шахта "Юнком" возле Енакиево, где в 1979 году был произведен подземный ядерный взрыв. Сейчас она затоплена, и, по оценкам экологов, радионуклиды уже могут выходить в грунтовые воды и проникать в реки Донетчины.

Вода в Донецке. Фото: Новости Донбасса

По мнению специалистов, даже теоретически очистить такие сточные воды до уровня безопасности можно только с помощью высокотехнологичного оборудования, которого на оккупированных территориях нет. К тому же технологии требуют значительных инвестиций и доступа к соответствующим фильтрующим системам, которых в России либо нет, либо они недоступны из-за санкций.

Какова сейчас ситуация с питьевой водой в оккупированном Донецке

К началу 2025 года город до сих пор сталкивается с острым дефицитом качественной питьевой воды из-за повреждений инфраструктуры, вызванных боевыми действиями, и неэффективного управления оккупационными властями.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ныне разрушенный российской армией Бахмут когда-то являлся важным промышленным и культурным центром Донбасса. До полномасштабного вторжения в 2022 году в городе проживало около 70 тысяч человек, работали предприятия соледобывающей отрасли, функционировал железнодорожный узел и располагался крупнейший в Европе завод по производству игристых вин — "Артемовск Вайнери".