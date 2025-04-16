На фоне проблем с нехваткой авиации. Россия гордо поднимает в небо... дирижабли

Аэростаты будут наполнять гелием

В России задумали реанимировать эпоху дирижаблей на фоне затруднения в гражданской авиации, вызванной войной и западными санкциями. Правительством РФ утверждена программа по разработке и эксплуатации дирижаблей для перевозки грузов в труднодоступные районы Арктики.

Об этом сообщает издание The Moscow Times от 16 марта. О возвращении эпохи дирижаблей в РФ объявил в интервью российскому пропагандистскому изданию "Аргументы и факты" президент Международной ассоциации "Союз авиационного двигателестроения" Виктор Чуйко.

Дирижабли нового времени наполняются гелием

"В начале прошлого века они поднимались с помощью водорода, а он взрывоопасен. Случались катастрофы. Дирижабли нового времени наполняются гелием. Он безопасен. А грузоподъемность может достигать 200 тонн. Да, скорость небольшая, в пределах 100 км/ч, но груза можно перевезти очень много", — сообщил он.

Правительство России в конце 2023 года внесло изменения в документ, посвященный плану реализации Основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года. Согласно этим изменениям "Ростех", Минтранс РФ и Росавиация должны подготовить собственные предложения по созданию дирижаблей, способных перевозить от 30 до 200 тонн грузов.

Должны были поднимать грузы до 16 тонн и летать на расстояние от 2 до 5 тысяч км

Журналисты отмечают, что идеи относительно транспортных дирижаблей в РФ озвучивались еще с 2016 года. Тогда в рамках транспортно-логистического проекта "Единая Евразия" предлагалось разработать дирижабли АТЛАНТЫ (аэростатические транспортные летательные аппараты нового типа) для обеспечения грузопотока между Северным морским путем и Транссибирской магистралью. Они должны были поднимать грузы до 16 тонн и летать на расстояние от 2 до 5 тысяч км, а стоил бы один такой аэростат примерно 30 млн долларов.

В мае 2017 года глава научно-производственного объединения "Росаэросистемы-Авгуръ" Геннадий Верба заявил о разработке двух типов дирижаблей: "Атлант-30" с грузоподъемностью 15 тонн и дальностью полета 2 тысячи км и "Атлант-100" с грузоподъемностью 60 тонн, информируют авторы материала.

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