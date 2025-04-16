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Насколько Украина уже восстановила Киевскую область после оккупации: Кулеба удивил цифрами

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Алексей Кулеба рассказал о восстановлении Киевской области Новость обновлена 16 апреля 2025, 15:35
Алексей Кулеба рассказал о восстановлении Киевской области

Около 30 тысяч объектов были повреждены или разрушены

Стоимость послевоенного восстановления Украины в настоящий момент превысила уже 500 миллиардов долларов. При этом, например, Киевская область, которая была полностью деоккупирована три года назад, восстановлена практически полностью.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Первого Международного форума сплоченности "Творим будущее". По его словам, в Киевской области были "безумные разрушения".

Не пропустите: Кулеба также рассказал, что у правительства есть план действий для деоккупированных территорий после окончания войны. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Кулеба объяснил, когда начнется отсчет "первых 30 дней" после завершения войны".

"Около 30 тысяч объектов были повреждены или разрушены. И на сегодняшний день мы можем говорить, что этот портфель уменьшен на 70%, то есть 70% всех объектов уже восстановлено в том или ином объеме", — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее Всемирный банк называл свою оценку стоимости восстановления Украины.

Теги:
#Украина #Киевская область #Восстановление #алексей кулеба