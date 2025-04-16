Насколько Украина уже восстановила Киевскую область после оккупации: Кулеба удивил цифрами

Около 30 тысяч объектов были повреждены или разрушены

Стоимость послевоенного восстановления Украины в настоящий момент превысила уже 500 миллиардов долларов. При этом, например, Киевская область, которая была полностью деоккупирована три года назад, восстановлена практически полностью.

Об этом в ответ на вопрос главного редактора "Телеграфа" Ярослава Жаренова заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время Первого Международного форума сплоченности "Творим будущее". По его словам, в Киевской области были "безумные разрушения".

Не пропустите: Кулеба также рассказал, что у правительства есть план действий для деоккупированных территорий после окончания войны. Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа" "Кулеба объяснил, когда начнется отсчет "первых 30 дней" после завершения войны".

"Около 30 тысяч объектов были повреждены или разрушены. И на сегодняшний день мы можем говорить, что этот портфель уменьшен на 70%, то есть 70% всех объектов уже восстановлено в том или ином объеме", — рассказал Кулеба.

Напомним, ранее Всемирный банк называл свою оценку стоимости восстановления Украины.