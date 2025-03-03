Весна принесет в Киев не только потепление. Синоптики предупреждают об опасном явлении

Не стоит в эти дни ходить возле кустов или деревьев, с которых могут оторваться ветви

В эти дни погода в Киеве прогнозируется облачной, сухой, но ветреной. Местами сила ветра может достигать сильных 11 м/с, и он будет бушевать в течение всех суток.

Температура в дневное время в понедельник-среду будет колебаться в пределах +4…11 градусов. Ночью же показатели будут находиться в коридоре 0…+5 градусов, сообщили в Meteofor.

В течение понедельника, 3 марта, горожанам не стоит ожидать солнечной погоды. Осадков не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +3 градусов, а ночью зафиксировалась около 0. Свежие порывы ветра предполагаются утром-вечером — 8-9 м/с.

На следующий день, 4 марта, предполагается преимущественно облачность. Дождей или снега не будет. Показатели на термометрах в дневное время достигнут +9 градусов, а ночью опустятся до +3 градусов. В течение всего вторника будут бушевать свежие-сильные ветра 8-11 м/с.

В среду, 5 марта, небо также будет в плену облаков. Осадков не предвидится. Воздух днем прогреется еще больше — до +11 градусов, а ночью — до +5 градусов. В течение суток порывы ветра будут держаться на уровне 11 м/с, то есть они будут сильными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторые области Украины в марте придет существенное потепление. Синоптики прогнозируют, что показатели могут достичь +20 градусов.