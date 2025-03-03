Кто из нардепов вывез семьи на Запад: журналисты провели расследование (видео)
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Журналисты назвали ряд имен
В настоящее время около 7,5 миллиона украинцев стали беженцами за границей, а власти Украины говорят о необходимости их возвращения. Однако при этом ряд народных депутатов уже обзавелись недвижимостью за рубежом.
Об этом говорится в материале Bihus Info. Журналисты провели анализ нескольких деклараций нардепов, а также провели расследование и узнали, где проживают их родственники.
В частности в материале упоминаются имена:
- Артема Дмитрука, который сбежал из Украины перед вручением подозрения и осел в Лондоне;
- Вадима Столара, который имеет бизнес в ОАЭ;
- Александра Куницкого, имеющего недвижимость в Израиле;
- Виталия Борта, чья семья проживает во Флориде (США);
- Федора Христенко, уехавшего в ОАЭ и имеющего недвижимость в Польше;
- Юрия Корявченко, семья которого имеет разрешение на проживание в Испании;
- Даниила Гетманцева, чья семья живет во Франции.
И нескольких других народных депутатов, чьи родственники покинули Украину после начала полномасштабного вторжения.
Журналисты подняли вопрос о том, стоит ли им показать личный пример для украинцев за границей, а также, действительно ли у украинских властей есть механизмы для их возвращения.
Как сообщалось ранее, украинцы все больше выражают обеспокоенность по поводу непрозрачности власти и коррупционных схем в государственных структурах. В то же время общественное давление на власть по борьбе с коррупцией продолжает расти.