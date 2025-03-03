Кто из нардепов вывез семьи на Запад: журналисты провели расследование (видео)

Журналисты назвали ряд имен

В настоящее время около 7,5 миллиона украинцев стали беженцами за границей, а власти Украины говорят о необходимости их возвращения. Однако при этом ряд народных депутатов уже обзавелись недвижимостью за рубежом.

Об этом говорится в материале Bihus Info. Журналисты провели анализ нескольких деклараций нардепов, а также провели расследование и узнали, где проживают их родственники.

В частности в материале упоминаются имена:

Артема Дмитрука, который сбежал из Украины перед вручением подозрения и осел в Лондоне;

Вадима Столара, который имеет бизнес в ОАЭ;

Александра Куницкого, имеющего недвижимость в Израиле;

Виталия Борта, чья семья проживает во Флориде (США);

Федора Христенко, уехавшего в ОАЭ и имеющего недвижимость в Польше;

Юрия Корявченко, семья которого имеет разрешение на проживание в Испании;

Даниила Гетманцева, чья семья живет во Франции.

И нескольких других народных депутатов, чьи родственники покинули Украину после начала полномасштабного вторжения.

Журналисты подняли вопрос о том, стоит ли им показать личный пример для украинцев за границей, а также, действительно ли у украинских властей есть механизмы для их возвращения.

Как сообщалось ранее, украинцы все больше выражают обеспокоенность по поводу непрозрачности власти и коррупционных схем в государственных структурах. В то же время общественное давление на власть по борьбе с коррупцией продолжает расти.