Хто із нардепів вивіз сім’ї на Захід: журналісти провели розслідування (відео)

Журналісти назвали низку імен

Наразі близько 7,5 мільйона українців стали біженцями за кордоном, а влада України говорить про необхідність їх повернення. Однак при цьому низка народних депутатів вже отримала нерухомість за кордоном.

Про це йдеться у матеріалі Bihus Info. Журналісти провели аналіз кількох декларацій нардепів, а також провели розслідування та дізналися, де проживають їхні родичі.

Зокрема у матеріалі згадуються імена:

Артема Дмитрука, який втік з України перед врученням підозри та осел у Лондоні;

Вадима Столара, який має бізнес в ОАЕ;

Олександра Куницького, який має нерухомість в Ізраїлі;

Віталія Борта, чия родина мешкає у Флориді (США);

Федора Христенка, який виїхав до ОАЕ та має нерухомість у Польщі;

Юрія Корявченка, сім’я якого має дозвіл на проживання в Іспанії;

Данила Гетманцева, чия родина мешкає у Франції.

І кількох інших народних депутатів, чиї родичі залишили Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Журналісти порушили питання про те, чи варто їм показати особистий приклад для українців за кордоном, а також, чи справді українська влада має механізми для їх повернення.

Як повідомлялося раніше, українці все більше висловлюють стурбованість щодо непрозорості влади та корупційних схем у державних структурах. Водночас громадський тиск на владу по боротьбі з корупцією продовжує зростати.