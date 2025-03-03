Хто із нардепів вивіз сім’ї на Захід: журналісти провели розслідування (відео)
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Журналісти назвали низку імен
Наразі близько 7,5 мільйона українців стали біженцями за кордоном, а влада України говорить про необхідність їх повернення. Однак при цьому низка народних депутатів вже отримала нерухомість за кордоном.
Про це йдеться у матеріалі Bihus Info. Журналісти провели аналіз кількох декларацій нардепів, а також провели розслідування та дізналися, де проживають їхні родичі.
Зокрема у матеріалі згадуються імена:
- Артема Дмитрука, який втік з України перед врученням підозри та осел у Лондоні;
- Вадима Столара, який має бізнес в ОАЕ;
- Олександра Куницького, який має нерухомість в Ізраїлі;
- Віталія Борта, чия родина мешкає у Флориді (США);
- Федора Христенка, який виїхав до ОАЕ та має нерухомість у Польщі;
- Юрія Корявченка, сім’я якого має дозвіл на проживання в Іспанії;
- Данила Гетманцева, чия родина мешкає у Франції.
І кількох інших народних депутатів, чиї родичі залишили Україну після початку повномасштабного вторгнення.
Журналісти порушили питання про те, чи варто їм показати особистий приклад для українців за кордоном, а також, чи справді українська влада має механізми для їх повернення.
Як повідомлялося раніше, українці все більше висловлюють стурбованість щодо непрозорості влади та корупційних схем у державних структурах. Водночас громадський тиск на владу по боротьбі з корупцією продовжує зростати.