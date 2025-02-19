Как изменился уровень коррупции в Украине за 2024 год, — в НАПК рассказали

Коррупция в Украине 2024: граждане и бизнес о масштабах проблемы.

Проблема коррупции остается одной из самых обсуждаемых в Украине. Граждане все больше выражают обеспокоенность по поводу непрозрачности власти и коррупционных схем в государственных структурах. В то же время общественное давление на власть по борьбе с коррупцией продолжает расти.

Новое исследование, проведенное социологической компанией Info Sapiens по заказу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), показало, что 69% украинцев считают, что уровень коррупции в стране за последний год вырос.

Опрос проводился в сентябре-ноябре 2024 года. Граждан спрашивали: "По вашему мнению, как изменился уровень коррупции в Украине за последние 12 месяцев?"

35,6% респондентов ответили, что коррупция сильно выросла .

ответили, что коррупция . 33,5% считают, что она скорее выросла .

считают, что она . 25,4% не ощутили изменений в уровне коррупции.

По сравнению с 2023 годом количество украинцев, уверенных в росте коррупции, увеличилось на 7,9%.

Исследование включало в себя две группы респондентов – обычных граждан и представителей бизнеса. Опрос населения проводился методом личных интервью, в общей сложности было опрошено 2488 человек, а погрешность результатов составляет ±2%. Для предпринимателей использовали телефонные интервью, в которых приняли участие 1206 человек, с погрешностью ±3%.

Напомним, что вопрос борьбы с коррупцией является одним из ключевых вызовов для Украины, особенно в контексте международной помощи и евроинтеграции. Общественное мнение по этой проблеме становится все более критическим, что требует от власти эффективных реформ и конкретных действий.

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