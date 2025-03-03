Бывший министр-бодибилдер пойдет под суд: сколько денег из-за него не досчиталась Украина

Дело уже передали в ВАКС

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Обвинительный акт в отношении него уже был передан в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщили в ДБР. По данным бюро, Насалик и один из его подчиненных – экскеров департамента Минэнергоугля – подозреваются в злоупотреблении служебным положением в пользу одного из газовых олигархов.

В результате их действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 1,48 миллиарда гривен.

Следствие установило, что должностные лица заключали соглашения с бизнес-структурами, которые были невыгодны для государства. В частности, невзирая на постановление Кабинета Министров, они фактически "списывали" бизнесменам средства за пользование государственным имуществом.

Санкция статьи, по которой будут судить Насалика, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

В феврале 2023 года Игорю Насалику было объявлено подозрение о служебной халатности. Впоследствии подозрение переквалифицировали в более серьезное — злоупотребление служебным положением.

Еще в мае 2022 года следователь судья Печерского суда Киева принял решение об аресте корпоративных прав 26 облгазов и горгазов и передал их в управление АРМА. Это решение было принято из-за того, что в 2017 году Министерство энергетики заключило с газовыми операторами договоры, предусматривавшие безвозмездное пользование государственным имуществом. По закону такие компании должны были платить государству 10% от остаточной стоимости газопроводов.

Что известно о должностном лице

Игорь Насалик – уроженец Александрии Кировоградской области. Он был народным депутатом Украины III, IV и VIII созывов, трижды возглавлял город Калуш в Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимал должность министра энергетики и угольной промышленности.

Во время пребывания в должности министра он отстаивал возможность торговли с оккупированными территориями, утверждая, что это "обмен товарами, а не торговля с оккупантами". В 2019 году ему объявили подозрение в сокрытии финансовых обязательств на сумму $1,25 миллиона в декларациях за 2015-2018 годы.

В 2021 году вошел в топ-10 лучших бодибилдеров мира в своей категории, заняв высокое место на чемпионате IFBB World Championships bodybuilding в Испании.

Напомним, в феврале 2022 года Насалику сообщили о подозрениях в подписании убыточных для государства соглашений в пользу связанных с олигархом Дмитрием Фирташем компаний на сумму 1,5 миллиарда гривен.

Ранее Телеграф сообщал, что Высший антикоррупционный суд, несмотря на скандалы со служебным жильем, запланировал 60 млн грн на этот год на его покупку