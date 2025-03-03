Трамп заявил, что Европа финансово "поддерживает" Россию больше, чем Украину

Американский президент сделал очередное яркое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны потратили гораздо больше средств на закупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины в войне.

Соответствующее сообщение он опубликовал в своей социальной сети TrurhSocial. На момент публикации материала пост уже набрал более пяти тысяч предпочтений.

"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем они потратили на защиту Украины – И НАМНОГО БОЛЬШЕ", – дописал американский лидер.

Параллельно с этими заявлениями администрация Трампа заявила, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать территориальные уступки Киева в обмен на гарантии безопасности. При этом, как утверждают в Вашингтоне, в процессе урегулирования войны уступки должны быть сделаны и Россией.

Кроме этого, Дональд Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз критика затронула его слова о том, что к соглашению по урегулированию войны "еще очень долго".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго", – заявил он.

Ранее Телеграф сообщал, что администрация Трампа может приостановить или даже отменить военную помощь Украине. Это касается даже того вооружения, которое уже оплачено еще администрацией Байдена. Президент США планируется встретиться со своими главными помощниками по национальной безопасности. Среди участников совещания будут государственный секретарь Марк Рубио и министр обороны Пит Гегсет. Ожидается, что на встрече будут рассматриваться варианты изменения политики в отношении Украины.