"Америка не будет терпеть его долго": Трамп опять набросился с критикой на Зеленского

Американский президент считает слова украинского лидера "худшим заявлением"

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз критика коснулась слов о том, что до сделки по урегулированию войны еще "очень долго".

Об этом Трамп написал в своем профиле в его соцсети Truth. При этом он вновь повторил своё сообщение, о том, что украинский президент якобы "не хочет мира".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго. Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки. А Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США", — написал он.

Он также выразил убеждение о том, что заявление украинского президента было "не самым лучшим, в плане демонстрации силы против России".

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 марта перед вылетом из Лондона Зеленский пообщался с местными журналистами об итогах саммита с лидерами стран Европы. Тогда он сказал, что на саммите были предприняты первые шаги к подготовке соглашения о завершении войны.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и поэтому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень-очень далеко. Никто все эти шаги еще не предпринял", – сказал он.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и президент США Дональд Трамп.

Президент Украины позже заявил о том, что он не собирается извиняться перед Трампом и Вэнсом. Он подчеркнул, что он "никого не оскорблял", а спор в Белом доме "не был положительным ни для одной из сторон".