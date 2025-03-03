"Украинцы хотят этого больше всего": Зеленский послал сигнал Трампу

Президент Украины подчеркнул, что рассчитывает на поддержку США

В понедельник, 3 марта, после очередной критики президента США Дональда Трампа в свой адрес, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нашей стране как можно скорее нужен мир. При этом Киев рассчитывает на поддержку США.

В то же время он обратил внимание на гарантии безопасности, в которых нуждается Украина. Заявление опубликовано в соцсети Х.

"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время", – написал Зеленский.

По его словам, очень важно, что Украина пытается сделать свою дипломатию "действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее".

"Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят этого больше всего, потому что война разрушает наши города и села, мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и обеспечить безопасность", — отметил глава государства.

Он добавил, что Киев работает вместе с США и европейскими партнерами и очень рассчитывает на поддержку Вашингтона на пути к миру. "Мир нужен – как можно скорее", – резюмировал Зеленский.

За что Трамп раскритиковал Зеленского

За несколько часов до этого в соцсети Truth Трамп в очередной раз подверг критике Зеленского. На этот раз из-за его слов о том, что до соглашения по урегулированию войны еще "очень долго".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго. Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки. А Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США", — написал он.

Он также выразил убеждение о том, что заявление украинского президента было "не лучшим, в плане демонстрации силы против России".

Как сообщалось ранее, в ночь на 3 марта перед вылетом из Лондона Зеленский пообщался с местными журналистами об итогах саммита с лидерами стран Европы. Тогда он сказал, что на саммите были сделаны первые шаги по подготовке соглашения о завершении войны.

"Мы сегодня говорим о первых шагах, и потому пока их не будет на бумаге, я не хотел бы о них очень подробно говорить. До соглашения об окончании войны еще очень далеко. Никто все эти шаги еще не сделал", — сказал он.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К спору присоединился и президент США Дональд Трамп.

Президент Украины позже заявил о том, что он не намерен просить прощения у Трампа и Вэнса. Он подчеркнул, что он "никого не обижал", а спор в Белом доме "не был положительным ни для одной из сторон".