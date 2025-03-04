"Поезд возвращается на рельсы": США и Украина таки подпишут договор о минералах

Стороны готовы подписать соглашение

Украина и США все еще намерены подписать соглашение о минералах и похоже дошли до компромисса в этом вопросе. Ожидается, что подписание произойдет в скором времени.

Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик в своем профиле в X. Информацию позже подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я только что имел длительный и продуктивный разговор тет-а-тет с главой Администрации президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Мы на 100% возвращаем этот поезд на рельсы", — написал он.

По его словам, соглашение будет подписано в кратчайшие сроки и станет основанием для длительного экономического партнерства между США и Украиной, что в конечном итоге приведет к помощи в сфере безопасности.

В свою очередь, Ермак подтвердил информацию и раскрыл детали.

"Есть взаимопонимание, двигаемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств", — написал он.

Как сообщалось ранее, договор о добыче минералов должны были подписать президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Вашингтоне 28 февраля. Однако встреча сорвалась из-за спора о гарантиях безопасности между Зеленским и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Сначала в США говорили, что не будут больше вести дела с президентом Украины, но теперь риторика Вашингтона несколько смягчилась. Там предложили обойтись публичными извинениями.