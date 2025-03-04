Где похоронили Сергея Сивохо. На надгробии — улыбающийся портрет и надпись на русском

Артисту было 54 года

Имя Сергея Сивохо, скрывавшего жену и детей 15 лет, запечатлелось в украинском культурном пространстве благодаря его юмору, харизме и гражданской позиции. Его карьера развилась до должности советника секретаря СНБО, где он доказал, что может не только смешить людей. И хоть политическая деятельность шоумена вызвала вопросы, бывший тренер "Лиги смеха" навсегда останется в сердцах украинцев.

Артист скончался в Германии, на 55 году жизни от хронической болезни легких. "Телеграф" решил выяснить, где похоронен Сергей Сивохо и как выглядит его могила.

Что известно о творчестве Сергея Сивохо

Родился Сергей Сивохо 8 февраля 1969 в Донецке. Еще со студенческих лет проявлял незаурядный талант к юмору и сценической игре. Учился в Донецком политехническом институте, где начал свой путь в знаменитой советской телевизионной игре КВН. Именно благодаря КВН Сивохо стал известен широкой публике — он был одним из самых ярких участников команды "Махачкалинские бродяги", а позже "Донецкие пряники".

После КВН его карьера пошла вверх. Он стал популярным телеведущим, актером и шоуменом. Особенно зрителям запомнилось его участие в телевизионных проектах на украинском телевидении в 2000-х годах. Впоследствии он переехал в Киев, стал сотрудничать со студией "Квартал 95" и занял кресло тренера в "Лиге смеха". Сивохо отличался добродушным стилем шуток, всегда преподносил себя как человека, не боящегося самоиронии.

Политическая деятельность

После начала войны на Донбассе в 2014 году Сергей Сивохо занял довольно деликатную позицию. Он выступал за диалог и примирение. В 2019 году Сивохо присоединился к команде президента Владимира Зеленского, став советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

Во время своей деятельности Сивохо неоднократно сталкивался с критикой. В частности, потому, что он не называл Россию участником войны на Донбассе.

Причина смерти Сергея Сивохо, где похоронен и как выглядит могила

Шоумен скончался 17 октября 2023 года в больнице Германии. Он долго боролся с заболеванием легких, которое давало осложнение из-за веса. Причиной его смерти стало хроническое заболевание легких.

По решению матери Сергея, он покоится в родном городе. Урна с прахом артиста похоронена на центральном кладбище временно оккупированного Донецка. Там также покоятся его отец, дедушка и две бабушки.

Могила выглядит скромно. Гранитный постамент с черно-белым портретом звезды с надписью на русском языке: "Мне грустно, когда вы не улыбаетесь".

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