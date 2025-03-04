Де поховали Сергія Сивохо. На надгробку - усміхнений портрет і надпис російською

Артистові було 54 роки

Ім’я Сергія Сивохо, який приховував дружину та дітей 15 років, закарбувалося в українському культурному просторі завдяки його гумору, харизмі та громадянській позиції. Його кар’єра розвинулася до посади радника секретаря РНБО, де він довів, що може не лише смішити людей. І хоч політична діяльність шоумена викликала запитання, колишній тренер "Ліги сміху" назавжди залишиться у серцях українців.

Артист помер у Німеччині, на 55-му році життя від хронічної хвороби легень. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де похований Сергій Сивохо і як виглядає його могила.

Що відомо про творчість Сергія Сивохо

Народився Сергій Сивохо 8 лютого 1969 року в Донецьку. Ще зі студентських років проявляв неабиякий талант до гумору та сценічної гри. Навчався у Донецькому політехнічному інституті, де й розпочав свій шлях у знаменитій радянській телевізійній грі КВК. Саме завдяки КВК Сивохо став відомим широкому загалу — він був одним із найбільш яскравих учасників команди "Махачкалинські бродяги", а пізніше "Донецькі пряники".

Після КВК його кар’єра пішла вгору. Він став популярним телеведучим, актором і шоуменом. Особливо глядачам запам’яталася його участь у телевізійних проєктах на українському телебаченні у 2000-х роках. Згодом він переїхав до Києва, став співпрацювати зі студією "Квартал 95" і зайняв крісло тренера у "Лізі сміху". Сивохо відзначався добродушним стилем жартів, завжди подавав себе як людину, яка не боїться самоіронії.

Політична діяльність

Після початку війни на Донбасі у 2014 році Сергій Сивохо зайняв досить делікатну позицію. Він виступав за діалог та примирення. У 2019 році Сивохо приєднався до команди президента Володимира Зеленського, ставши радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Під час своєї політичної діяльності Сивохо неодноразово стикався із критикою. Зокрема через те, що він не називав Росію учасником війни на Донбасі.

Причина смерті Сергія Сивохо, де похований і як виглядає могила

Шоумен помер 17 жовтня 2023 року в лікарні у Німеччині. Він тривалий час боровся із захворюванням легень, яке давало ускладнення через вагу. Причиною його смерті стала хронічна хвороба легень.

За рішенням матері Сергія, він спочиває у рідному місті. Урна з прахом артиста похована на центральному цвинтарі тимчасово окупованого Донецька. Там також спочивають його батько, дідусь та дві бабусі.

Могила виглядає скромно. Гранітний постамент із чорно-білим портретом зірки з надписом російською мовою: "Мне грустно когда вы не улыбаетесь".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Павла Шеремета. Життя журналіста трагічно обірвалося внаслідок вибуху автомобіля, у якому він перебував.