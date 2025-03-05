Украина прошла зиму без отключений, несмотря на попытки дискредитировать Минэнерго, – Сазонов

Украина успешно прошла зимний период без масштабных отключений электроэнергии, несмотря на прогнозы критиков и попытки дестабилизации ситуации в энергетическом секторе. Об этом заявил военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов.

По его словам, в информационном пространстве звучали многочисленные пессимистические прогнозы массовых и длительных отключений электроэнергии.

"Нас пугали со всех сторон, и я сейчас даже не о вражеской пропаганде. Многие так называемые эксперты внутри страны говорили о 20-часовых отключениях света. Но что мы видим сейчас? Энергетики справились, власти мобилизовали все ресурсы, взяли ситуацию под контроль – и мы прошли зиму", – отметил он.

Сазонов подчеркнул, что Министерство энергетики и ответственные структуры работали эффективно, несмотря на критику со стороны отдельных политиков и экспертов. "Некоторые даже пытались инициировать отставку министра, но результат очевиден — люди провели зиму со светом и теплом", — добавил он.

Он также поблагодарил силы противовоздушной обороны и энергетики за их работу. Расслабляться рано, но факты есть факты – эту зиму мы прошли практически без отключений. Спасибо ПВО, спасибо энергетикам – вы все сработали отлично", – подытожил Сазонов.