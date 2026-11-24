Акция до 24 ноября охватывает многие продукты

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В супермаркетах "АТБ" снизили цену на популярные шоколадные конфеты, поэтому покупатели могут приобрести сладости со значительной экономией. Скидка распространяется на килограмм товара и позволяет сэкономить более 170 гривен.

Сколько теперь стоят конфеты "Світоч Зоряне Сяйво" и до какой даты будет действовать акционное предложение, выяснил "Телеграф". При этом даже небольшая порция сладостей обойдется дешевле, чем до снижения цены.

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На сайте "АТБ" указано, что килограмм конфет "Світоч Зоряне Сяйво" сейчас стоит 318,50 грн вместо 490,55 грн. Скидка составляет 35%, а разница между обычной и акционной ценами достигает 172,05 грн на каждом килограмме.

"АТБ" отметил скидку на "Зоряне Сяйво" в карточке товара

Если купить 200 г этих конфет, по акционной цене придется заплатить 63,70 грн. До снижения стоимости такое же количество сладостей обошлось бы в 98,11 грн, то есть экономия составит 34,41 грн.

Стоит учитывать, что цена указана за килограмм, поэтому итоговая сумма будет зависеть от веса покупки. Акционное предложение действует до 24 ноября, поэтому желающие купить конфеты дешевле могут воспользоваться скидкой до этой даты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о скидках в супермаркетах "АТБ" на чай и печенье со вкусами клубники, лимона и маракуйи, которые можно было купить за 28,50 грн.