Україна пройшла зиму без відключень попри спроби дискредитувати Міненерго, – Сазонов

Україна успішно пройшла зимовий період без масштабних відключень електроенергії, незважаючи на прогнози критиків і спроби дестабілізації ситуації в енергетичному секторі. Про це заявив військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов.

За його словами, в інформаційному просторі лунали численні песимістичні прогнози щодо масових та тривалих відключень електроенергії. "Нас лякали з усіх боків, і я зараз навіть не про ворожу пропаганду. Багато так званих експертів всередині країни говорили про 20-годинні відключення світла. Але що ми бачимо зараз? Енергетики впоралися, влада мобілізувала всі ресурси, взяла ситуацію під контроль – і ми пройшли зиму", – зазначив він.

Сазонов наголосив, що Міністерство енергетики та відповідальні структури працювали ефективно, попри критику з боку окремих політиків і експертів. "Дехто навіть намагався ініціювати відставку міністра, але результат очевидний – люди провели зиму зі світлом і теплом", – додав він.

Він також подякував силам протиповітряної оборони та енергетикам за їхню роботу. "Розслаблятися рано, але факти є факти – цю зиму ми пройшли практично без відключень. Дякую ППО, дякую енергетикам – ви всі спрацювали на відмінно", – підсумував Сазонов.