Эксклюзивно для ветеранов: Федоров рассказал, когда появится и какой будет уникальная версия "Дії"

"Ветеранская" "Дія" расширит возможность получения государственных услуг

Специально для ветеранов уже в скором времени будет создан специальный интерфейс "Дії", призванный значительно облегчить им доступ ко всему спектру государственных услуг.

Об этом во время совместного пресс-брифинга Минветеранов и Минцифры 5 марта сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент "Телеграфа".

"Запрос Министерства ветеранов был на то, что ветераны должны получать услуги автоматически, в несколько кликов. Они не должны искать информацию по разным сайтам, то есть они должны получать высококлассный сервис. Поэтому возникла такая идея, чтобы апгрейднуть "Дію". Специально для ветеранов будет создана версия "Дії" на базе уже существующей. После установки ветеранами, "Дія" автоматически обновит свой интерфейс и измениться все, от того, как выглядит значок самой "Дії" на экране смартфона, до того как выглядит начальный экран и какие функции предоставляются", — рассказал Михаил Федоров.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова

По его словам, "ветеранская" версия "Дії" будет предусматривать расширенный спектр государственных услуг, которые предлагаются для ветеранов всеми причастными государственными учреждениями.

"Это не будет создание новой "Дії", это будет адаптация и создание дополнительных сервисов. Программа будет автоматом понимать (учитывая интеграцию с Реестром ветеранов), что это ветеран, и сразу по-умолчанию будет меняться интерфейс и все функции. Отдельно для ветеранов будет вкладка о возможностях: ветеран будет сразу знать, какие для него возможны гранты, какие запущены кредитные программы, какие в его городе есть для него сервисы", — объяснил Федоров.

Относительно сроков запуска отдельной "ветеранской" версии "Дії", вице-премьер отметил, что ее следует ждать уже в ближайшие три месяца.

"По обновленной "Діє": я поставил задачу своей команде — за квартал", — подчеркнул Федоров.

"Телеграф" поинтересовался, как быть тем ветеранам, кому "Дія" не позволяет открыть электронное удостоверение ветерана из-за того, что ее текущая версия не предусматривает этого в случае отсутствия паспорта в виде ID-карты или загранпаспорта. Федоров пообещал, что проблему планируют решить путём верификации через другие реестры.

"Не будет этой проблемы. Конечно, важно, чтобы у любого гражданина нашей страны появилась ID-карта, потому что это верификация в демографическом реестре, это важно, и мы в конце концов все придем к тому, что у нас будут обновлены документы. Но благодаря интеграции с другими реестрами мы решим эту проблему авторизации, ее не будет… Возможно, нужно создать отдельную программу (а возможно, она уже даже есть, я точно не знаю) по обновлению документов, ID-карт, загранпаспортов для ветеранов. И это было бы важно для верификации, учитывая, что все программы е-восстановления будут базироваться в первую очередь на ветеранах", — подчеркнул Федоров.

Отметим, что в настоящее время часть ветеранов не может оформить электронную версию ветеранского удостоверения из-за того, что программе "Дія" для этого нужно "подтянуть" фотографию из других верифицированных в "Діє" документов (например, с ID-карты, загранпаспорта и т.п.). Известно, что "Дія" будет позволять это сделать также при наличии электронных водительских прав. Кроме того, как стало известно "Телеграфу", планируется переход из "бумажных" удостоверений УБД на "пластик", что также облегчит открытие электронной версии этого документа.