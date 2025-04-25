Идеальные помидоры вырастут у тех, кто посадит рассаду в эти дни мая

Узнайте, в какие майские дни по календарю лучше сажать рассаду томатов

Май — одно из самых благоприятных времен для посадки овощей в открытый грунт или теплицу. Однако опытные огородники знают, что успех будущего урожая зависит не только от погоды и качества рассады или семян, но и от выбора подходящего дня для посадки той или иной культуры.

Ранее мы писали, возле каких растений нельзя сажать помидоры, а теперь расскажем, какие дни лунный посевной календарь считает наиболее благоприятными для посадки рассады томатов.

Благоприятные дни для посадки помидоров в мае 2025:

1-3 мая

11 мая

16-17 мая

25 мая

29-30 мая

Перед посадкой рассады помидоров важно не только ориентироваться на фазы Луны, но и учитывать погодные условия и подготовку почвы. Помните: пересаживайте рассаду помидоров в открытый грунт, закалив ее заранее.

Посевной календарь на май 2025

Стоит отметить, что многие растение очень чувствительны к весенним заморозкам. К ним относится и обычная фасоль. Ранее "Телеграф" писал, что особенно важно правильно выбрать время для ее посадки в открытую почву, то есть когда и при каких условиях сеять фасоль этой весной.